サム・ライミ最新作『HELP／復讐島』がディズニープラスで独占配信決定！

映画『HELP/復讐島』が、5月7日（木）よりDisney+（ディズニープラス）にて見放題独占配信されることが決定した。

パワハラ“クソ”上司と無人島で二人きり!?予測不能な復讐エンターテインメント映画『HELP/復讐島』

『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』、そして『スパイダーマン』シリーズ（02、04、07）を生み出すなど、ヒーロー映画の名手として名高いサム・ライミだが、彼の原点は1981年に公開された『死霊のはらわた』だ。

シンプルな舞台設定と極限状態における人間の恐怖を革新的な演出によって形づくられた一本は、限られた空間、少人数、そして極限状況というシンプルな構造を革新的な映像演出で昇華させ、ホラーの常識を覆した同作はジャンル映画の天井を破り、映画史に大きな影響を与えた傑作となった。

そんなサム・ライミが今度は“逃げ場のない無人島”で人間の狂気と復讐心を炙り出す。パワハラ“クソ”上司と無人島で二人きりになるという、予測不能なノンストップの復讐エンターテインメントとなっている。

アメリカでオープニングナンバーワンの大ヒット！世界中が熱狂

1月30日（金）に全世界で公開された本作。アメリカでは、公開三日間で興行収入2,000万ドル（約32億円）でオープニングナンバーワンの大ヒットスタートを切った！ さらに全世界での興行収入は2,810万ドル（約44.8億円）を突破し、ナンバーワンのオープニング成績に。ディズニー配給作品として、10週連続となる全世界ナンバーワンは、『ズートピア2』『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』という超大作とは一線を画すジャンル映画としては、大きなサプライズとなった（※1ドル＝159円で計算、4月24日時点）。

そして、米映画批評サイト「Rotten Tomatoes」ではサム・ライミ作品歴代一位の批評家支持率93パーセント、観客スコア88パーセントというハイスコアを記録し、PostTrakでも5つ星中4つ星の高評価をたたき出し、映画ファンから「必ず見るべき一本」として認められる結果となった。米メディアNewYorkTimesは「この映画はライミ監督の最も陽気でひねくれたところが表れている」、TheDailyBeastは「『死霊のはらわた』の監督の喜ばしい復活作」、IGNは「サム・ライミ監督は、サバイバル・スリラーというジャンルを、驚くほどサディスティックでドキドキする結末へと導いた」と、そろってサム・ライミを絶賛。逃げ場のない無人島での究極の“復讐エンターテインメント”に世界中が熱狂した。

『HELP/復讐島』はいつから配信？

『HELP/復讐島』は2026年5月7日（木）より、ディズニープラスにて見放題独占配信スタート！（海外ドラマNAVI）

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