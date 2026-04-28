山下智久主演海外ドラマ『神の雫』はなぜ世界を熱狂させたのか？ 米メディアが分析するその魅力

山下智久主演の海外ドラマ『神の雫／Drops of God』は海外メディアから絶賛の声が沸き上がっているが、本作が世界中を虜にした理由を米Screen Rantが論じているので紹介しよう。

国境を越えた知的サスペンス

『神の雫/Drops of God』は、日本のワインブームに火を付けた伝説的大人気漫画「神の雫」（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ/講談社）の実写ドラマシリーズ。山下演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青（とおみね・いっせい）と、世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェの跡継ぎである彼の娘カミーユが、総額1670億円にも及ぶ世界最大のワインコレクションを含む莫大な遺産を巡り、国境を越えた対決に挑んでいく。

登場人物たちは、それぞれの知識と感性を武器にいくつもの試練を乗り越えながら、「誰が最も優れたワインの継承者か」を競い合うことになる。その過程は単なる競争ではなく、極めて繊細な味覚の世界と、家族の因縁や遺産を巡る重層的なドラマとして描かれている点が特徴だ。

難解な“言語化できない世界”を映像美で克服

原作漫画は約10年にわたり全44巻にわたって展開された人気作で、その後も続編が制作されるほどの影響力を持つ作品。ワインの世界をここまで詳細かつ情緒豊かに描いた作品は他になく、視覚的な美しさと専門的な知識が融合した独自の表現が高く評価されてきた。

実写ドラマ版は、この原作の持つ魅力がさらに深化している。ワインの香りや味わいを言葉と映像で表現することは極めて難しいが、本作は繊細な演出と丁寧な脚本により成功していると言えるだろう。各エピソードは単なる謎解きにとどまらず、一本のワインが持つ物語性や歴史までもがサスペンスの核として機能している点が際立っている。

『一流シェフのファミリーレストラン』とは異なる、独自のアプローチ

世界中で本作が魅了を集めた理由は、その独自性にある。『一流シェフのファミリーレストラン』のような料理ドラマや食を扱う作品が数多く存在する中で、『神の雫』はワインという限定的かつ専門的な題材をエンターテインメントとして成立させている点が異質だ。また、単なるグルメ描写にとどまらず、遺産争いや人間関係の葛藤を組み合わせることで、普遍的なドラマへと昇華させている点も大きい。

さらに、原作漫画がかつてワイン市場に実際の影響を与えたという事実も、本作のリアリティと説得力を支えている。作中で登場した銘柄の売上が実際に上昇したという逸話は、フィクションが現実に作用した稀有な例であり、作品世界への没入感を一層高めている。

『神の雫／Drops of God』は、ワインという嗜好品を通して人間の欲望、才能、そして継承の物語を描いた稀有なミステリードラマだ。その静かな熱量と知的な緊張感は視聴者に長い余韻を残し、まさに“熟成されるドラマ”として世界中の視聴者を虜にしたのである。

『神の雫/Drops of God』シーズン1〜2は、Huluにて配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Screen Rant

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