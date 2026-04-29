先制はできたが「点を取っただけ」。鹿島が東京Ｖに逆転負け、鬼木監督が認める「いろんな意味で上回られたゲーム」
鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で東京ヴェルディと対戦。19分に濃野公人の得点で先制も、34分、40分に失点。１−２の逆転負けを喫した。
試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「先制はしましたけど、点を取っただけで、出足のところとか、どちらが良かったかと言ったら、ヴェルディが良かったですし、いろんな意味で上回られたゲームでもあった。隙を与えて、失点すれば相手に自信を与える。そういうゲームになってしまった」と振り返る。
思うような戦いができなかった。
「相手の対策というよりかは、元々持ってるハードワークの部分、そこを外せなかったのもありますし、自分たちが本当に、普段以上にミスというか、判断のミスが多かった。でもそれも狙いのところを、もっとシンプルに出させる形を作れば良かった」
少なくない課題が見えた一戦だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「先制はしましたけど、点を取っただけで、出足のところとか、どちらが良かったかと言ったら、ヴェルディが良かったですし、いろんな意味で上回られたゲームでもあった。隙を与えて、失点すれば相手に自信を与える。そういうゲームになってしまった」と振り返る。
思うような戦いができなかった。
「相手の対策というよりかは、元々持ってるハードワークの部分、そこを外せなかったのもありますし、自分たちが本当に、普段以上にミスというか、判断のミスが多かった。でもそれも狙いのところを、もっとシンプルに出させる形を作れば良かった」
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