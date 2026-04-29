女優の夏菜（36）が28日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。自身が夫との結婚を意識した瞬間を振り返る場面があった。

番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。

30日後には必ず結婚式が行われるということに、「サバンナ」高橋茂雄は「それまでに絶対に相手を見つけないといけない」と強調。夏菜は「そんな30日で見つけられるもんですかね？」と首をひねった。

「エルフ」荒川から「決めるまでどれぐらいかかったんですか？」と聞かれた夏菜は「付き合い始めてからすぐ、“この人と絶対結婚する”ってすぐ思いました」と明かした。

高橋は「だから30日でもいける？」と確認すると、夏菜は「確かにいけるっちゃいけるか。いけるわ！」と納得していた。

夏菜は2021年1月に1歳年上の会社経営者の結婚を発表。22年3月に第1子・長女、23年8月に第2子・長男の出産を報告している。

テレビ出演した際、夫との出会いについて友人に誘われた食事会に夫がいたと説明。第一印象は「ビビビ！でした。これはいいな〜と思って」と好印象、連絡先を交換した。半年間は連絡を取らなかったが、夏菜の誕生日会で再会し、そこから親交を深めたという。