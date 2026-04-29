『名探偵コナン』新たな劇場体験が続々 副音声、SCREENX＆ULTRA 4DX、ペンライトが連動する応援上映も
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の勢いが止まらない。4月10日の公開から17日間で観客動員533万人、興行収入79億円を突破するなどメガヒットを記録する中、新たな劇場施策が続々と発表された。
【動画】限界突破（リミットブレイク）PV
大ヒット記念として“副音声（オーディオコメンタリー）プレミアムトーク上映”の実施が決定。5月1日より期間限定で開催される本企画には、江戸川コナン役の高山みなみをはじめ、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、日高のり子（※高＝はしごだか／世良真純役）さらに監督の蓮井隆弘が参加。アフレコ秘話や制作裏話、音や作画へのこだわりなどが語られ、本編を新たな視点で楽しめる内容となっている。
さらに、発声可能な【限界突破（リミットブレイク）応援上映】の実施も決定。5月7日に全国6都道府県8劇場で一斉開催され、横浜ブルク13を含む各地で観客が声援を送りながら作品を楽しめる。
■実施劇場（6都道府県8劇場）
北海道：TOHOシネマズすすきの
東京：TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋
神奈川：横浜ブルク13
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
大阪：TOHOシネマズ梅田
福岡：TOHOシネマズ天神
加えて、5月22日には自動制御ペンライトと連動した特別版も実施予定。キャラクターごとのイメージカラー（コナン＝ブルー、萩原千速＝パステルブルー、萩原研二＝ライトグリーン、松田陣平＝パープル、世良真純＝レッド）が点灯したり、爆発シーンでは激しく点滅したり、萩原千速が白バイで犯人を追跡するシーンでは、まるでバイクのテールランプと連動するように色が変化するなど、これまでにない没入型の応援体験が用意される。チケットは5月1日午前0時から各劇場ホームページで販売開始。※以降も順次開催予定。
■実施劇場（6都道府県7劇場）
北海道：TOHOシネマズすすきの
東京：TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
大阪：TOHOシネマズ梅田
福岡：TOHOシネマズ天神
そして5月8日からは、「SCREENX」および「ULTRA 4DX」での上映も決定。3面スクリーンによる視界全体への映像投影や、体感型シートによる演出で、バイクチェイスや爆発シーンなどのアクションがさらにスケールアップ。萩原千速の白バイと謎の黒いバイクによる激しいバイクチェイスシーンや、横浜中を巻き込む大爆発、クライマックスで繰り広げられるベイブリッジでのダイナミックなアクションなど、劇場版ならではの迫力のあるシーンの数々を没入感と臨場感たっぷりに楽しめる。
【動画】限界突破（リミットブレイク）PV
大ヒット記念として“副音声（オーディオコメンタリー）プレミアムトーク上映”の実施が決定。5月1日より期間限定で開催される本企画には、江戸川コナン役の高山みなみをはじめ、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横溝重悟役）、日高のり子（※高＝はしごだか／世良真純役）さらに監督の蓮井隆弘が参加。アフレコ秘話や制作裏話、音や作画へのこだわりなどが語られ、本編を新たな視点で楽しめる内容となっている。
■実施劇場（6都道府県8劇場）
北海道：TOHOシネマズすすきの
東京：TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋
神奈川：横浜ブルク13
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
大阪：TOHOシネマズ梅田
福岡：TOHOシネマズ天神
加えて、5月22日には自動制御ペンライトと連動した特別版も実施予定。キャラクターごとのイメージカラー（コナン＝ブルー、萩原千速＝パステルブルー、萩原研二＝ライトグリーン、松田陣平＝パープル、世良真純＝レッド）が点灯したり、爆発シーンでは激しく点滅したり、萩原千速が白バイで犯人を追跡するシーンでは、まるでバイクのテールランプと連動するように色が変化するなど、これまでにない没入型の応援体験が用意される。チケットは5月1日午前0時から各劇場ホームページで販売開始。※以降も順次開催予定。
■実施劇場（6都道府県7劇場）
北海道：TOHOシネマズすすきの
東京：TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
大阪：TOHOシネマズ梅田
福岡：TOHOシネマズ天神
そして5月8日からは、「SCREENX」および「ULTRA 4DX」での上映も決定。3面スクリーンによる視界全体への映像投影や、体感型シートによる演出で、バイクチェイスや爆発シーンなどのアクションがさらにスケールアップ。萩原千速の白バイと謎の黒いバイクによる激しいバイクチェイスシーンや、横浜中を巻き込む大爆発、クライマックスで繰り広げられるベイブリッジでのダイナミックなアクションなど、劇場版ならではの迫力のあるシーンの数々を没入感と臨場感たっぷりに楽しめる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優