日本ハムは6月に道東エリアの帯広市と釧路市でファーム・リーグ公式戦を開催する。対戦相手はオイシックスで、試合日程は、6月6日（土）に帯広市の「帯広の森野球場」（13時試合開始）、7日（日）に釧路市の「ウインドヒルひがし北海道スタジアム」（12時30分試合開始）の2連戦を予定している。

チケットの一般販売は今月26日から球団公式サイトや各開催地で始まっている。球団によると、若手選手たちのプレーを間近で観戦できる貴重な機会とあって、一部の座席エリアでは既に「まもなく完売」となるなど、発売直後から大きな反響を呼んでいるという。

球団の名物キャラクター「DJチャス。」は、今回の道東開催に向け「これも今年のファイターズへ寄せる道民ファンの熱い期待の証」と分析。「帯広、釧路の皆さんと力を合わせて、ただの試合ではなく、わくわく楽しめるボールパークを目指したい。主力選手は復活のきっかけに、若手選手はファンの熱い声援を直接感じて大きく成長してほしい」と来場を呼びかけた。

1軍での活躍を目指す若手や、再調整中の主力たちのプレーに、地元ファンからの期待が寄せられている。