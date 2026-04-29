明日30日(木)〜5月2日(金)にかけて、発達した低気圧の影響で全国的に雨となるでしょう。30日(木)は沖縄や西日本で、5月1日(金)は東海や関東など東日本を中心に活発な雨雲がかかり、道路が冠水するレベルの大雨となり、沿岸部を中心に風が強まるでしょう。東北や北海道では、1日(金)午後〜2日(土)午前にかけて大雨となるでしょう。各地の雨が降る時間帯と大雨警戒期間をまとめました。

30日(木)〜5月スタートはGW一番の荒天に警戒

明日30日(木)〜5月スタートは、ゴールデンウィーク一番の荒天となりそうです。



今夜(29日・祝)は、東シナ海から前線を伴った低気圧が沖縄や九州付近に近づく見込みです。明日30日(木)〜5月1日(金)にかけて、低気圧が発達しながら本州付近を北東へ進み、2日(土)には北海道の東へ進む見込みです。



低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、沖縄や九州から関東の太平洋側を中心に1時間に30ミリ以上の活発な雨雲がかかる所があるでしょう。沿岸の地域を中心に風も強まり、横なぐりの雨になる所もあるでしょう。大型連休で移動が増える時期です。交通機関の情報などは、こまめにチェックして下さい。

各地の雨が降る時間帯と大雨警戒時間帯は?

沖縄は、すでに今日29日(水・祝)から大気の状態が不安定で、明日30日(木)昼頃にかけて激しい雨や雷雨となる所があるでしょう。雨は30日(木)夜にかけ続くでしょう。



九州は、今日29日(水・祝)夜から広く雨で、明日30日(木)いっぱい続くでしょう。雨のピークは、明日30日(木)午前となるでしょう。



中国・四国は、今夜遅く(29日・祝)から雨が降り出し、5月1日(金)午前にかけて雨が降るでしょう。大雨のピークは明日30日(木)昼過ぎ〜夜となりそうです。



近畿は、明日30日(木)昼前から雨が降り出し、5月1日(金)昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。大雨のピークは、明日30日(木)夜〜5月1日(金)明け方となるでしょう。



東海・関東・北陸は、今日29日(水・祝)は、にわか雨に注意して下さい。西からまとまった雨雲がかかってくるのは30日(木)午後からです。大雨のピークは5月1日(金)午前で、関東は明け方〜朝は沿岸部を中心に風も強まり、横殴りの雨となるでしょう。雨は5月1日(金)の夜まで降りやすいでしょう。



東北は5月1日(金)の昼前から雨で、夜〜2日(土)未明にかけては雨脚の強まる所があるでしょう。雨は2日(土)昼頃にかけて続く見込みです。



北海道は、5月1日(金)午後〜2日(土)昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。1日(金)夜遅く〜2日(土)未明にかけては、釧路など道東を中心に、警報級の大雨のおそれがあるため注意が必要です。

激しい雨とは?

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。

傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。

道路が川のようになり、アンダーパスなど低いところを通る道路は冠水することもあります。高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。

また、激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水の危険性があり、注意が必要です。