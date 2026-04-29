100均のバッグが想像以上に使える！「2Lボトルも余裕」お買い物に革命が起きる300円名品

ダイソーで見つけた、デニム調の保温保冷トートバッグが革命的でした！普段のコーディネートにも馴染むデザインで、2Lペットボトルが立てて入るほど大容量。厚手アルミとファスナー仕様でしっかり温度をキープする上、肩掛けできる持ち手や外ポケットなど使い勝手も抜群。まとめ買いからアウトドアまで活躍する名品です！

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商品情報

商品名：アルミ保温保冷バッグ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：41cm×34cm×19cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480411460

想像以上に使える！ダイソーのデニム風トートバッグ

ダイソーをパトロールしていると、デニム調の保温保冷トートバッグを発見。その名も『アルミ保温保冷バッグ』です。

価格は￥330（税込）とお手頃なのに、実際に使ってみるとその実力は想像以上。普段のお買い物がぐっと快適になる、まさに革命級のアイテムでした。

デニム調のおしゃれなデザインで、いわゆるエコバッグ感がなく、普段のコーディネートにも自然に馴染むのが嬉しいところ。

お財布やスマホが入る外ポケット付きで、近所のスーパーへの買い出しなら、これ一つで身軽に出かけられます。

使い勝手の面でも優秀です。持ち手は長めで肩掛けしやすく、幅もあるので重たい荷物でも肩に食い込みにくい設計がGOOD。

開口部はファスナー仕様なので、中身が飛び出す心配もありません。

まとめ買いにもってこい！ダイソーの『アルミ保温保冷バッグ』

何より魅力なのが、内側はしっかりと厚みのあるアルミシート仕様であること。保温・保冷効果が期待でき、ファスナーを閉めれば冷気や熱を逃さずしっかりキープしてくれます。

暑くなるこれからの季節、冷たいものを安心して持ち帰れるのは嬉しいポイントですよね。

そして驚いたのが、この収納力。高さのある設計になっているので、なんと2Lのペットボトルが立てたまま入るんです。

さらにアイスクリームやカレーのルー、袋菓子などを一緒に入れてもまだ余裕ができるほど。

週に1度のまとめ買いにも対応できる頼もしさがあり、100均の保冷バッグ＝頼りないというイメージをいい意味で裏切ってくれます。普段のお買い物から、アウトドアシーンまで活躍してくれること間違いなしですよ。

今回はダイソーの『アルミ保温保冷バッグ』をご紹介しました。

バッグ自体も荷物を入れるとしっかり自立してくれるところも◎厚みがあるのでそこまで小さくはならないものの、マチ部分をたためば場所をとらずに保管できます。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。