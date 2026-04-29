100均のバッグが想像以上に使える！「2Lボトルも余裕」お買い物に革命が起きる300円名品
商品情報
商品名：アルミ保温保冷バッグ
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：41cm×34cm×19cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480411460
想像以上に使える！ダイソーのデニム風トートバッグ
ダイソーをパトロールしていると、デニム調の保温保冷トートバッグを発見。その名も『アルミ保温保冷バッグ』です。
価格は￥330（税込）とお手頃なのに、実際に使ってみるとその実力は想像以上。普段のお買い物がぐっと快適になる、まさに革命級のアイテムでした。
デニム調のおしゃれなデザインで、いわゆるエコバッグ感がなく、普段のコーディネートにも自然に馴染むのが嬉しいところ。
お財布やスマホが入る外ポケット付きで、近所のスーパーへの買い出しなら、これ一つで身軽に出かけられます。
使い勝手の面でも優秀です。持ち手は長めで肩掛けしやすく、幅もあるので重たい荷物でも肩に食い込みにくい設計がGOOD。
開口部はファスナー仕様なので、中身が飛び出す心配もありません。
まとめ買いにもってこい！ダイソーの『アルミ保温保冷バッグ』
何より魅力なのが、内側はしっかりと厚みのあるアルミシート仕様であること。保温・保冷効果が期待でき、ファスナーを閉めれば冷気や熱を逃さずしっかりキープしてくれます。
暑くなるこれからの季節、冷たいものを安心して持ち帰れるのは嬉しいポイントですよね。
そして驚いたのが、この収納力。高さのある設計になっているので、なんと2Lのペットボトルが立てたまま入るんです。
さらにアイスクリームやカレーのルー、袋菓子などを一緒に入れてもまだ余裕ができるほど。
週に1度のまとめ買いにも対応できる頼もしさがあり、100均の保冷バッグ＝頼りないというイメージをいい意味で裏切ってくれます。普段のお買い物から、アウトドアシーンまで活躍してくれること間違いなしですよ。
今回はダイソーの『アルミ保温保冷バッグ』をご紹介しました。
バッグ自体も荷物を入れるとしっかり自立してくれるところも◎厚みがあるのでそこまで小さくはならないものの、マチ部分をたためば場所をとらずに保管できます。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。