漫画家のニョペ茄子さんの漫画「他人回」がインスタグラムで900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「リトマス赤の他人」をペロペロしたいうさぎ。なめ続けたところ、彼にある変化が起きて…という内容で、読者からは「新しい（笑）」「唾液で始まる友情もあるのね」「珍しくハッピーエンド」などの声が上がっています。

シュールなのにどこか深い…不思議な物語

ニョペ茄子さん（プロフィール名「ペロペロうさぎ」）は、インスタグラムで作品を発表しています。ニョペ茄子さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「他人回」を描いたきっかけを教えてください。

ニョペ茄子さん「『赤の他人』から『赤→リトマス紙』と連想的に考え、じゃあ『赤の他人がリトマス紙だったら、どうなるんだろう』と今回の4コマを思いつきました」

Q.初めてニョペ茄子さんの作品を読む方のために、「ペロペロうさぎ」について教えてください。

ニョペ茄子さん「いろいろな物を、ただペロペロするだけのうさぎです。元は『魚の4コマ』という私の代表作に、うさぎがナイフをペロペロする4コマがあったのがきっかけです。そこからうさぎがペロペロするだけの漫画を描きたいなと思いました。主にナイフや太陽をペロペロしています」

Q.「リトマス赤の他人」が反応するということは、ペロペロうさぎの唾液は…。

ニョペ茄子さん「アルカリ性ということになりますね。物語の都合上、結果的にそうなりました。まあ、私の作品に合理性や一貫性はないので、場合よっては酸性だったり、アルカリ性だったり、反復横飛びすると思います」

Q.もし色の変化が微妙なとき、ペロペロうさぎはどのような行動をとるのですか。

ニョペ茄子さん「ペロペロうさぎはペロペロするのが好きなだけなので、変わらないなら一生なめ続けるし、一生なめ続けられてラッキーだと考えます」

Q.青色に変色した彼が、何かのきっかけで再び赤くなってしまった場合、どのような展開になりますか。

ニョペ茄子さん「やはりペロペロするのが好きなので『縁を切って、赤の他人にする→ペロペロする→青の他人になる→縁を切って赤の他人にする』の無限ペロペロ機関を完成させると思います」

Q.漫画「他人回」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ニョペ茄子さん「『深い』『なぜか感動した』『私も無関係な他人をペロペロしよう』などといったコメントが寄せられております」