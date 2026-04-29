女優の水沢アキさん（71）が自身のインスタグラムを更新。息子で俳優のジュリアン・スィーヒさんと、娘で画家のフランセスさんとの親子写真を公開しました。



【写真】親子3人…貴重なプライベートショット 「20年ぶりの3人旅！！」

水沢さんは「昨年、私の古希のお祝いに、ジュリアン＆フランセスが箱根旅行をプレゼントしてくれました。20年ぶりの3人旅！！これまで、身を粉にして仕事と子育てを頑張って来たご褒美をもらいました」と感慨深げに振り返り、1枚の写真を公開。



写真には、親子3人が肩を寄せ合い自撮りする様子が。水沢さんは麦わら帽子に白いTシャツというカジュアルな姿。自然な笑顔からは子どもたちとの旅を楽しむ様子が伝わってきます。



水沢さんは先日、ブロードウェイの舞台などで活躍する息子のジュリアンさんについて、「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました。これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」と投稿し、話題に。



また、娘のフランセスさんの活動について「娘のフランセスは、アーティスト名"フランキー"で、壁画作家として活躍中。原宿駅前のスターバックス店内の壁画は、娘の作品です」と紹介。2017年6月には人気番組「徹子の部屋」（テレビ朝日）に母娘2人で出演したことも。



ネットユーザーは「これは本当にうれしいですね」「こんなに大きなお子さんが」「立派に成長されましたね」「美男美女ですね」などと反応しています。



水沢さんは1954年12月、東京生まれ。1972年にTBS系ドラマ「夏に来た娘」でデビュー。NHKのクイズ番組「連想ゲーム」で活躍し人気に。19歳から65歳まで写真家の篠山紀信さんのモデルを務めたことでも有名。1986年には実業家のガイ・スィーヒ氏と結婚。一男一女をもうける。1993年に離婚。ダンス歴は50年以上で、東京・下北沢の「レンタルスタジオBRONX（ブロンクス）」も経営する。