【決勝】RB大宮アルディージャWOMEN vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ｜2025/26 WEリーグ クラシエカップ｜4月29日（水）13:00～ LIVE配信

【BSテレ東 4月29日（水）午後1時から生中継】

RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザが初制覇を懸けて頂点を目指す！初タイトルを狙う大宮か！？昨季リーグ覇者の東京NBか！？大熱戦を生中継！

＜出演者＞

解説：鮫島彩（元日本代表）、阪口夢穂（元日本代表）、海堀あゆみ（元日本代表）

実況：長部稀（テレビ東京アナウンサー）

インタビュー：中根舞美（テレビ東京アナウンサー）

＜大会名称＞

2025/26 WEリーグ クラシエカップ

＜大会方式＞

●グループステージ

WEリーグ12チームを3グループに分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム＆アウェイ方式)のリーグ戦を行う。各グループの1位(3チーム)と2位のうち成績上位の1チームの計4チームがノックアウトステージに進出する。

●ノックアウトステージ

グループステージを勝ち上がった4チームにより、ホーム＆アウェイ方式の準決勝2試合を行う。準決勝を勝ち上がった2チームで決勝1試合を行う。なお組み合わせについてはグループステージ終了後に抽選を行い決定する。

＜開催期間および試合数＞

●グループステージ

2025年10月25日(土) ～ 2026年3月22日(日) 全6節/全36試合

●ノックアウトステージ

準決勝 第1戦 2026年4月11日(土) or 12日(日)/第2戦 2026年4月18日(土) or 19日(日)

決勝 2026年4月29日(水・祝)

＜試合会場＞

●グループステージ

原則として各クラブのホームスタジアム

●ノックアウトステージ

準決勝 原則として各クラブのホームスタジアム

決勝 Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

＜表彰＞

優勝：10,000,000円、WEリーグカップ

2位：5,000,000円