春の疲労回復には「ニラ」がおすすめ！大量消費レシピ4選

バリエーション豊富！ニラのレシピ4選

今が旬のニラ。使い道がワンパターンになっていたりしませんか？ニラは茹でたり炒めたりさまざまな調理法で活用できる優れもの。ニラをたっぷり食べられるおすすめのレシピをご紹介します。

ごはんが進む一品

お浸しもおすすめ

たっぷり食べられる煮物

やみつきになるおいしさ

季節の変わり目で疲れている時におすすめ

ニラに含まれる「アリシン」は、ビタミンB1とともに摂ると疲労を回復する効果があるといわれています。がんもどきや納豆にはビタミンB1が含まれているので、季節の変わり目で疲れやすい時におすすめです。

餃子やチヂミのイメージが強いニラですが、ニラを主役にした副菜は簡単でおいしく、ご飯が進むものも作れます。炒めたり、煮たり、茹でたりと様々な調理法で楽しめるのが嬉しいですね。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。

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