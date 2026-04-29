「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月28日の第1試合で、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が、大事な親番をあっという間に流され、カメラがその鋭い眼光を捉えた。

【映像】私の親番を…茅森早香が“おこもり”になった瞬間

場面は東3局。茅森は2万1500点持ちの同点3着目だった。ファイナルシリーズ進出へ向けてトップが至上命令となる一戦、親番の配牌はドラの八万を1枚内蔵し、両面ターツも豊富な勝負手だった。しかし、そのチャンスを無慈悲に打ち砕いたのがTEAM雷電・黒沢咲（連盟）だ。

黒沢は流れるような手順でわずか3巡目に先制リーチ。タンヤオ・赤が確定した5・8索待ちは、山に5枚も残っていた。茅森もドラを対子にして粘りたかったが、無情にも次巡、黒沢があっさりと8索をツモ。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・赤の満貫、8000点を決めた。

親被りで4000点を放出し、準備を整える暇もなく親番を終わらされた茅森。開かれた黒沢の手牌と、動く点棒をじっと見つめる茅森は、怒りにも似た表情を浮かべていた。この様子に解説の石橋伸洋（最高位戦）が「（茅森が）怒ってます」と指摘すると、実況の古橋崇志（連盟）も「これは納得できない」と同調。ファンの間でもお馴染みの「おこもり（怒った茅森）」モードに突入した。

コメント欄では「おこもりｗ」「これはオコよねぇ」「久しぶりのおこもり」「これは激怒」と、その分かりやすい表情にファンが沸いていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

