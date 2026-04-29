☆中日―ＤｅＮＡ（１４：００・バンテリンドーム）中日＝桜井、ＤｅＮＡ＝島田

新人２人が先発する。ここまで中日の桜井は４試合に登板して０勝２敗、ＤｅＮＡの島田はプロ初登板。ともに初勝利を狙う。

このカードで新人同士が先発で投げ合うのは、２０２０年６月２５日（横浜）以来、６年ぶり。前回は中日の岡野祐一郎、ＤｅＮＡの坂本裕哉が、そろってプロ初登板。５回を５失点で黒星の岡野に対して、６回を無失点に抑えた坂本が勝利投手になっている。

開幕から島田はファーム・リーグで４試合を投げ、計１３回２／３を無失点。すでに１軍のマウンドを経験している桜井と、どちらが初白星を手にするか。

（その他のカード）

☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝竹丸、広島＝森下

☆ヤクルト―阪神（１４：００・神宮）ヤクルト＝山野、阪神＝高橋

☆西武―日本ハム（１４：００・ベルーナドーム）西武＝高橋光、日本ハム＝達

☆ロッテ―楽天（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝西野、楽天＝前田健

☆オリックス―ソフトバンク（１４：００・京セラドーム大阪）オリックス＝田嶋、ソフトバンク＝大関