茂木健一郎「自分の体重が乗った言葉しか言えない」高市早苗の魅力とリスクを分析
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「#高市早苗 さんの「魅力」でもあり、「リスク」でもあること。」と題した動画を公開した。動画では、ニュース番組で語りきれなかった高市早苗氏の政治家としての特性について、独自の視点から分析し、彼女の抱える強みと外交上の懸念点を指摘している。
動画の冒頭、茂木氏は前日出演したインターネット番組アベマプライムでの議論を振り返り、限られた時間では伝えきれなかった内容を補足すると説明。高市氏が日本初の女性首相を目指して奮闘している現状に触れつつ、大きな課題として中国との関係性を挙げた。高市氏が国会答弁で台湾有事を「存立危機事態」と表現し、集団的自衛権の発動に言及したことで中国からの反発を招いた点について、茂木氏はその後のフォローアップが不足していると懸念を示した。
さらに茂木氏は、高市氏が印象に残る言葉を残すのが得意であると評価。過去のトランプ前大統領への発言などを引き合いに出し、彼女は「自分の体重が乗った言葉というのはおっしゃるのが得意」だと語った。一方で、中国に対してはおそらくは心からの親近感を抱いていないため、関係改善に向けた前向きな言葉が出てこないのだと分析する。
茂木氏は、政治家にとって時に「白い嘘」や「便宜、方便」といった外交辞令が必要であると語り、素直すぎるがゆえにそれが苦手な点が「魅力でもありリスクでもある」と明言。最後に、彼女の真っ直ぐな姿勢を変えるのは困難であるとし、外交面での不足を補うためには、外務大臣など周囲のサポートが不可欠であると結論づけた。
動画の冒頭、茂木氏は前日出演したインターネット番組アベマプライムでの議論を振り返り、限られた時間では伝えきれなかった内容を補足すると説明。高市氏が日本初の女性首相を目指して奮闘している現状に触れつつ、大きな課題として中国との関係性を挙げた。高市氏が国会答弁で台湾有事を「存立危機事態」と表現し、集団的自衛権の発動に言及したことで中国からの反発を招いた点について、茂木氏はその後のフォローアップが不足していると懸念を示した。
さらに茂木氏は、高市氏が印象に残る言葉を残すのが得意であると評価。過去のトランプ前大統領への発言などを引き合いに出し、彼女は「自分の体重が乗った言葉というのはおっしゃるのが得意」だと語った。一方で、中国に対してはおそらくは心からの親近感を抱いていないため、関係改善に向けた前向きな言葉が出てこないのだと分析する。
茂木氏は、政治家にとって時に「白い嘘」や「便宜、方便」といった外交辞令が必要であると語り、素直すぎるがゆえにそれが苦手な点が「魅力でもありリスクでもある」と明言。最後に、彼女の真っ直ぐな姿勢を変えるのは困難であるとし、外交面での不足を補うためには、外務大臣など周囲のサポートが不可欠であると結論づけた。
YouTubeの動画内容
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