日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。4月29日（水・祝）は、ゴールデンウィーク直前スペシャルとして「HIS最新・春の箱根日帰りバスツアー」を大特集。マヂカルラブリーの二人が、豪華俳優陣 高橋文哉・戸塚純貴・南果歩を迎え、笑いと感動の絶えない旅をお届けする。

2025年12月に就航したばかりの“お茶”がテーマの最新遊覧船「大茶会」。和の空間でリラックスする一同の姿にマヂカルラブリーも「ここ、本当に船の上!?」と驚愕。箱根湯本で話題の「ちびっこバーガー」や、高橋も絶賛した厚さ2cmのバターサンドなど、食べ歩きの最新トレンドをご紹介。

静岡県「伊豆フルーツパーク」では、俳優としての感性が試される「『甘い』という言葉を使わずにいちごの魅力を伝える」食リポミッションが。マヂカルラブリーが厳しく見守る中、高橋・戸塚が絞り出した爆笑の食リポとは？

バス移動中には、南を審査員に、誰がいちごを一番かっこよく食べられるかを競う男前対決を開催。野田クリスタルの参戦に車内は爆笑と黄色い悲鳴に包まれる。

そして、中トロ、カニ、うなぎ……豪華食材が並ぶ圧巻の海鮮ディナーバイキングで、出演者全員のテンションは最高潮に！

人生初のバスツアーに大興奮の南は「お土産女王」の本領を発揮し、高橋・戸塚は映画共演で培ったチームワークを披露。そんな自由で華やかなゲストたちを、マヂカルラブリーが独自の切り口でエスコート。俳優陣の意外な素顔や魅力を次々と引き出していく様子は必見。

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