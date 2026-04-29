本拠地・マーリンズ戦で2登板ぶりに投手専念

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦に今季3勝目をかけて先発マウンドに上がる。指名打者としては出場せず、今季2度目の投手専念となる。

前回登板だった22日（同23日）の敵地・ジャイアンツ戦では「1番・投手」で投打同時出場。6回7奪三振5安打無失点の好投を見せたが、勝ち星はつかなかった。一方、打撃では4打数無安打。これまでは中6日以上を空けていたが、今季初めて中5日での登板となる。

5年ぶりの投手専念となった15日（同16日）の本拠地・メッツ戦では6回2安打1失点。10奪三振をマークし、今季2勝目を挙げた。試合前まで今季は4試合登板で2勝0敗、防御率0.38。ドジャースは1番・指名打者でラッシングを起用した。

マーリンズは右腕ジャンソン・ジャンクが先発する。今季は5試合登板で1勝2敗、防御率3.67。前回22日（同23日）の本拠地・カージナルス戦では5回1安打無失点で今季初勝利を挙げた。（Full-Count編集部）