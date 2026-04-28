中島健人、超イケメン＆ワイルドな“兄弟”一人二役に挑戦 ドラマ『コンビニ兄弟』制作統括がコンサートから着想
歌手で俳優の中島健人が主演するNHK総合ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00※全10回）において、主人公・志波三彦（中島）の兄、志波二彦役も中島が一人二役で演じていることが明らかになった。
【写真】髪の毛ボサボサ＆ヒゲを生やした中島健人のワイルドビジュアル
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
テンダネス門司港こがね村店のイケメン店長・三彦は、フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている。コンビニには似つかわしくないほどの色気を漂わせ、なぜ門司港でコンビニの店長をしているのか。門司港最大のミステリー…。
一方、三彦の兄・二彦は通称ツギ、なんでも野郎。いつも軽トラで乗りつけ、山盛りの弁当や食料を購入し、イートインコーナーでしっかり完食。背中には「なんでも野郎」のロゴ入りの緑のつなぎを着る謎の男。髪はボサボサ無精ひげ、野性味あふれるその風貌に光莉（田中麗奈）もネタの鉱脈を感じている。お困りごとの解決や人探しが得意というキャラクターだ。
制作統括・山本敏彦氏（NHKエンタープライズ）は「『コンビニ兄弟』の企画を立ち上げ、主人公の志波三彦を中島健人さんにお願いしたいと考えると同時に、兄の二彦・ツギを誰にしようか迷いました。しかし、ある時、もしも健人さんが演じたら…と考えだしました。中島健人さんのコンサートにおじゃまして彼を見た時、キラキラしたアイドルと汗の滴るワイルドな一面が共存していたのを強烈に覚えていたからです」と起用理由を説明。
「フェロモン店長とワイルド！なんでも野郎…この二役でやれるのは、中島健人さんしかいないという結論に至り、最初のオファーの時から一人二役でお願いいたしました！ご本人が「面白い！』と、快諾していただいたことで一気に進んだプロジェクトですが、1日に何回も衣裳替えや、メーク替えがあることもあり、精神的にも肉体的にも負担が大きい。兄弟を同じ日に演じることもあり、今はただ、中島健人さんのチャレンジ精神にただただ脱帽しています。『視聴者の皆さまにより面白いエンターテイメントを届けたい！』という中島健人さんの俳優としてのチャレンジ！二つの魅力のケンティーを是非応援してあげてください」とコメントを寄せている。
【写真】髪の毛ボサボサ＆ヒゲを生やした中島健人のワイルドビジュアル
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
一方、三彦の兄・二彦は通称ツギ、なんでも野郎。いつも軽トラで乗りつけ、山盛りの弁当や食料を購入し、イートインコーナーでしっかり完食。背中には「なんでも野郎」のロゴ入りの緑のつなぎを着る謎の男。髪はボサボサ無精ひげ、野性味あふれるその風貌に光莉（田中麗奈）もネタの鉱脈を感じている。お困りごとの解決や人探しが得意というキャラクターだ。
制作統括・山本敏彦氏（NHKエンタープライズ）は「『コンビニ兄弟』の企画を立ち上げ、主人公の志波三彦を中島健人さんにお願いしたいと考えると同時に、兄の二彦・ツギを誰にしようか迷いました。しかし、ある時、もしも健人さんが演じたら…と考えだしました。中島健人さんのコンサートにおじゃまして彼を見た時、キラキラしたアイドルと汗の滴るワイルドな一面が共存していたのを強烈に覚えていたからです」と起用理由を説明。
「フェロモン店長とワイルド！なんでも野郎…この二役でやれるのは、中島健人さんしかいないという結論に至り、最初のオファーの時から一人二役でお願いいたしました！ご本人が「面白い！』と、快諾していただいたことで一気に進んだプロジェクトですが、1日に何回も衣裳替えや、メーク替えがあることもあり、精神的にも肉体的にも負担が大きい。兄弟を同じ日に演じることもあり、今はただ、中島健人さんのチャレンジ精神にただただ脱帽しています。『視聴者の皆さまにより面白いエンターテイメントを届けたい！』という中島健人さんの俳優としてのチャレンジ！二つの魅力のケンティーを是非応援してあげてください」とコメントを寄せている。