関東学生陸上競技連盟は２８日、全日本大学駅伝（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の関東選考会（５月４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）に出場する２０校と各校の登録選手１３人を発表した。２５年１月１日から２６年４月２７日まで１万メートル公認記録の８人合計タイムの上位２０校が各校２選手ずつ４組の１万メートルのレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦出場権を獲得する。

今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの切符を争う。

東洋大は昨年の選考会で次点の８位に終わり、１８年ぶりに本戦出場を逃した。２年ぶりの復活出場を目指す今回は、主将の薄根大河（４年）、エースの松井海斗（３年）をはじめ、宮崎優（３年）、迎暖人（むかえ・はると、３年）、内堀勇（３年）ら主力が順当に登録メンバー入り。ルーキーの林柚杏（ゆうあ）ら新戦力も登録された。酒井俊幸監督（４９）は「昨年は出場を逃しているので、今年は必ず突破することが最低限の目標です」と表情を引き締めて話した。

箱根駅伝の予選会は１２人がハーフマラソンを走り、１０人の合計タイムで争うが、全日本大学駅伝の選考会は８人が１万メートルを走り、８人の合計タイムで順位が決まる。「ひとりもミスが許されません。また、最終組には強い留学生が多いので、３組終了時点で安全圏に入っていなければいけません」と酒井監督は話す。昨季、全日本大学駅伝には出場できず、箱根駅伝ではシード権を逃した。２６年シーズン、東洋大の復活への第一歩は、５月４日の平塚から始まる。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が秋の伊勢路に臨む。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

全日本大学駅伝関東選考会の申し込み対象の選手８人と登録選手１３人は異なっても構わない。登録選手１３人の中から、レース当日に８人が出走する。留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。２４年までは６月下旬に行われているが、暑熱対策のため、昨年は５月１８日に開催され、今年はさらに５月４日に早まった。

全日本大学駅伝関東選考会の出場校と申し込み記録は以下の通り。

＜１＞日大 ３時間４８分３１秒５２

＜２＞法大 ３時間５０分３２秒９５

＜３＞山梨学院大 ３時間５０分４６秒１７

＜４＞中央学院大 ３時間５１分１５秒３８

＜５＞城西大 ３時間５１分２８秒６２

＜６＞東洋大 ３時間５１分３６秒５６

＜７＞大東大 ３時間５１分４６秒８９

＜８＞東京国際大 ３時間５１分５５秒９１

＜９＞駿河台大 ３時間５２分 １秒９８

＜１０＞神奈川大 ３時間５２分１５秒８４

＜１１＞日体大 ３時間５２分２８秒５９

＜１２＞専大 ３時間５２分３７秒５５

＜１３＞国士舘大 ３時間５２分４１秒６８

＜１４＞東農大 ３時間５３分３２秒６０

＜１５＞明大 ３時間５３分５９秒００

＜１６＞東海大 ３時間５４分１４秒３３

＜１７＞立大 ３時間５４分２０秒７８

＜１８＞拓大 ３時間５４分５３秒２６

＜１９＞流通経大 ３時間５５分１０秒０７

＜２０＞芝浦工大 ３時間５５分１２秒７５

以下の大学は出場できない。

＜２１＞日本薬科大 ３時間５５分１６秒７９

＜２２＞麗沢大 ３時間５５分２８秒１９

＜２３＞武蔵野学院大３時間５５分３９秒６６

＜２４＞筑波大 ３時間５８分０５秒６９

＜２５＞慶大 ４時間０２分２３秒２０