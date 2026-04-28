可愛すぎる赤ちゃんとわんこのワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で63万2000回再生を突破し、「可愛すぎwww」「なんてお利口な子」「ぬいぐるみかとw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：突然いなくなった『赤ちゃんと犬』→探していたら…あまりにも尊い『登場の仕方』】

赤ちゃんと犬を探していたら…

TikTokアカウント「mrk_2082」の投稿主さんは、ポメラニアンとチワワのMIX犬、1歳の男の子の日常を紹介しています。ある日、投稿主さんがふと家の中を見渡してみると…。さっきまでいたはずのふたりの姿がなかったといいます。

しかし、しばらくすると、男の子がおもちゃの車を押しながら登場！！押し車のカゴの中には、わんこの姿があったといいます。男の子は、カゴにわんこを乗せて、ドライブごっこを楽しんでいたのでした…♪

あまりにも尊い光景にホッコリ

カゴの中には、わんこの他に、小さなぬいぐるみも入っていたそうです。わんこにとって快適なドライブになるよう、気を配ってあげていたのかもしれません。可愛らしい優しさが垣間見える光景に、心が温まります…！

一方、わんこは、何が起きているのか分からず困惑した表情を見せていたとか。「なんだかよくわからないけど、楽しんでいるならいいか…。」そんな心の声が聞こえてきそうな神妙な表情がちょっぴりシュールなワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「黙って乗ってるの可愛い」「付き合ってあげてる感がたまらないw」「癒しをありがとう…」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「mrk_2082」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mrk_2082」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。