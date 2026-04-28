実車とトミカで「夢のコラボ」実現

「カンガルー便」で知られる西濃運輸と、観光バス大手の「はとバス」が2026年4月24日、両社の車両とそのミニチュアモデルによる“コラボ整列”の様子を、公式Xで公開しました。

【動画で見る】西濃運輸＆はとバス「親子カンガルーと親子ハト」の投稿

西濃運輸の公式Xは、これまでも同社の車両がきれいに整列した画像を数多く紹介しており、大きな反響を集めてきました。今回は、はとバスとの公式コラボが実現した模様で、両社の大型トラックと観光バスの実車、そして2車がモデルとなった「トミカ」が勢ぞろい。大小で交互に整列しました。

はとバスの公式Xは「うちらだって…うちらだって…！（カンガルーと鳩の絵文字）」のコメントとともに、車両とトミカが整列した画像を投稿しています。また、西濃運輸も公式Xにて、この様子を収めた動画を紹介しました。

両社の投稿には「やりやがった！」「すごっ！！壮観！！」「AIじゃないよね？」「プロフェッショナル同士で肩を並べての車庫入れ！」「手前のは…ミニカー…かしら」「なんか可愛い」「ニヤニヤしながらミニカーを並べたでしょうね！」など、多くのコメントや引用ポストが集まっています。