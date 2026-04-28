ネスレ日本、二子玉川 蔦屋家電で“本とコーヒー”提案 「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」拡充

ネスレ日本は、ポッド式コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」のラインアップを拡充するとともに、蔦屋家電・蔦屋書店とのコラボレーションによる体験型イベント「おうちスターバックス 本と、コーヒーと、好きな時間がある生活」を展開する。コーヒーを軸にした“豊かな時間の過ごし方”を提示し、自宅時間の価値向上を狙う。

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ポップアップイベントは二子玉川 蔦屋家電では4月23日から5月10日まで、梅田 蔦屋書店では4月27日から5月10日まで開催。「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ シェア」で抽出したスターバックスのコーヒー試飲とともに、蔦屋書店コンシェルジュがコーヒーの風味に合わせて選んだ14冊の書籍を提案する。

ポッド式コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」

来場者はコーヒーと本の“ペアリング”を体験できる。二子玉川 蔦屋家電でのイベントの初日となった4月23日に取材に対応した同社飲料事業本部コーヒーシステム＆スターバックスCPGビジネス部シニアブランドマネジャーの山敷千織氏は「ライフスタイルを提案・提供する蔦屋書店だからこそ、多くの方に好きな本とコーヒーを味わう心地よい時間を体験していただきたい」とコンセプトを説明した。

二子玉川 蔦屋家電同店舗では、20代女性や30代-40代ファミリー層が多く、自己啓発や教育熱心な利用客も多いという。同社はこうしたイベントを通じて、自宅でもカフェのような時間を楽しむ新習慣の定着を目指す。

「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」同製品は2025年９月に発売し、ボタンひとつでプロのバリスタのような抽出を再現できる点が支持されている。

最大の特徴は、1台で3種類の抽出を自動で実現できる点。高圧（15気圧）によるエスプレッソ抽出は濃厚なコクとクレマを生み、アメリカーノスタイルは雑味を抑えたすっきりとした味わいを実現。ドリップ抽出では、日本で親しまれるコーヒーにも適応し、気分に応じて最適な一杯を楽しめる。加えて、紙製ポッドを採用し、ホームコンポスト環境で土に還るなど、環境配慮も特徴となっている。

今回の拡充では、ブロンズカラーをあしらったコーヒーメーカーが特長の新モデル「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット」を展開。スターバックスのロゴ入りマグやキャニスター、専用コーヒーポッドを組み合わせている。

二子玉川蔦屋家電の売場

専用コーヒーポッドの新メニューは、カフェインレス商品「ルンゴ カフェインレス」、日本・韓国向けに開発された「アメリカーノ リッチブレンド」、イタリア式の本格的なエスプレッソメニューが楽しめる「エスプレッソ」「エスプレッソ シグニチュア」によりラインアップを拡充した。

同社は、「まるで家にバリスタがいるような体験」に加え、イベントを通じた新たな価値の浸透を図り、家庭内コーヒー市場のさらなる拡大を目指す。

〈概要〉

●二子玉川 蔦屋家電 1階 食フロア前平台

住所：東京都世田谷区玉川1丁目14-1二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

期間：4月23日〜5月10日 11:00〜19:00

●梅田 蔦屋家電

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9階

期間：4月27日〜5月10日 11:00〜19:00