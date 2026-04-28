金子恵美『ゴゴスマ』リモート出演 理由も明かす「移動を控えるようにと…」
元衆議院議員のタレント・金子恵美氏が、28日放送のTBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）にリモート出演。1週間ほどの静養が必要との診断があり、この日はスタジオではなく、リモートでの出演となったことを明かした。
【写真】ちょんまげ姿で土下座？ 妻・金子恵美に謝罪する宮崎謙介
バナナマン・日村勇紀の休養を伝えるニュースの中で、金子氏は「今回、どういった事情か、私もわかりませんが。ちょっと私事ですけど、私も先週末、医療機関にかかって、腰ですけども、1週間ほどの静養を必要とする診断がくだって、きょうは移動を控えるようにということで、スタジオに行けませんでした」と告白。
続けて「私がそういう状況だと、関係ある方にお話したら、日々忙しくしてきた人が、突然休養・静養っていうのは（当人は）心配になってモヤモヤするかもしれないけど、それは神様が与えてくれた時間だから、しっかりと休みを取ってくださいというメッセージをくださった方がいたので。日村さんも、神様が与えてくださった時間だと思って、十分に休養していただきたいなと思います」と呼びかけている。
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バナナマン・日村勇紀の休養を伝えるニュースの中で、金子氏は「今回、どういった事情か、私もわかりませんが。ちょっと私事ですけど、私も先週末、医療機関にかかって、腰ですけども、1週間ほどの静養を必要とする診断がくだって、きょうは移動を控えるようにということで、スタジオに行けませんでした」と告白。