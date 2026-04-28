渡邊渚、ブルーのシースルードレス姿公開「透明感すごい」「胸元の肌見せがセクシー」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が4月27日、自身のInstagramを更新。シースルードレスを公開し、話題となっている。
【写真】29歳元フジアナ「胸元の肌見せがセクシー」シースルードレス姿
渡邊は「最近載せていなかった衣装！いつも素敵に仕上げてくださって、ありがとうございます」とつづり、写真を投稿。黒い背景の場所で、デコルテや腕の部分がシースルーになっており、スカート部分にはたっぷりのフリルが付いた印象的なデザインのブルーのドレスに白いパンプスを合わせた姿を披露している。
この投稿には「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「胸元の肌見せがセクシー」「透明感すごい」「上品で清楚」「エレガント」「着こなせるのすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元フジアナ「胸元の肌見せがセクシー」シースルードレス姿
◆渡邊渚、シースルードレス姿披露
渡邊は「最近載せていなかった衣装！いつも素敵に仕上げてくださって、ありがとうございます」とつづり、写真を投稿。黒い背景の場所で、デコルテや腕の部分がシースルーになっており、スカート部分にはたっぷりのフリルが付いた印象的なデザインのブルーのドレスに白いパンプスを合わせた姿を披露している。
◆渡邊渚の投稿に反響
この投稿には「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「胸元の肌見せがセクシー」「透明感すごい」「上品で清楚」「エレガント」「着こなせるのすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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