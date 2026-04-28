aespaニンニン、美スタイル輝く大胆ボディスーツ姿にファン悶絶「なんて完璧なライン」「脚の長さ異次元」
【モデルプレス＝2026/04/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が4月27日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】人気韓国アイドル「セクシーすぎる」美ボディ輝くボディスーツ姿
ニンニンは撮影のオフショットを多数投稿。美しい肩が際立つホルターネックのボディスーツ姿で、ミニ丈のボトムスからは透け感のあるタイツを履いた長く美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「なんて完璧なライン」「脚の長さ異次元」「セクシーすぎる」「めちゃくちゃクール」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気韓国アイドル「セクシーすぎる」美ボディ輝くボディスーツ姿
◆ニンニン、ボディスーツ姿公開
ニンニンは撮影のオフショットを多数投稿。美しい肩が際立つホルターネックのボディスーツ姿で、ミニ丈のボトムスからは透け感のあるタイツを履いた長く美しい脚が伸びている。
◆ニンニンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「なんて完璧なライン」「脚の長さ異次元」「セクシーすぎる」「めちゃくちゃクール」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】