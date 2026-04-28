粗品、YouTube人気企画「1人賛否」終了発表 5月に複数“どえらい告知”予告も
【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が27日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。チャンネル内の人気企画「1人賛否」を終了することを発表した。
【写真】粗品のウェディングフォト
粗品は「大切なお知らせ」と題した動画を公開し、冒頭で「『1人賛否』やめます」と、毎週月曜日の恒例となっていた人気企画の終了を報告。理由については「自分のステージが1つ上がったからです」と説明し、「『次のステージに行くためにやめます』とかではなく『次のステージにもう行ったんでやめます』」と強調した。
2026年に入った頃から企画の終了を考えていたといい、当初は最終回ライブやイベント、書籍化なども構想していたという。しかし最終的には、4月いっぱいで静かに区切りをつける形を選択したと伝えた。
今後の月曜日の配信については「いろいろやりたいことがあって、でもそれがやれるのはまだ先になりそう」とし、視聴者へ向けて「ゆっくり待っててください」と呼びかけた。
また、「5月にどえらい告知が何個かある」「年度代表仕事の情報解禁が5月に複数ある」と、発表が複数控えていることも告白。それらの情報が解禁されることで、自身の言う「ステージが上がった」という言葉の真意が自ずと明らかになると予告した。なお、詳しい経緯については、サブチャンネル「粗品のロケ」にて改めて語られる予定だという。
「1人賛否」は「粗品 Official Channel」にて2024年2月19日よりスタートした人気コンテンツ。SNSやネット上で話題となった芸能ニュースなどのトピックに対し、粗品が独自の視点から「賛成」と「反対」両方の意見をぶつけるスタイルが人気を博し、毎週月曜日の投稿を待ちわびるファンも多かった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】粗品のウェディングフォト
◆粗品、人気企画「1人賛否」終了発表
粗品は「大切なお知らせ」と題した動画を公開し、冒頭で「『1人賛否』やめます」と、毎週月曜日の恒例となっていた人気企画の終了を報告。理由については「自分のステージが1つ上がったからです」と説明し、「『次のステージに行くためにやめます』とかではなく『次のステージにもう行ったんでやめます』」と強調した。
◆粗品、5月には発表が複数
今後の月曜日の配信については「いろいろやりたいことがあって、でもそれがやれるのはまだ先になりそう」とし、視聴者へ向けて「ゆっくり待っててください」と呼びかけた。
また、「5月にどえらい告知が何個かある」「年度代表仕事の情報解禁が5月に複数ある」と、発表が複数控えていることも告白。それらの情報が解禁されることで、自身の言う「ステージが上がった」という言葉の真意が自ずと明らかになると予告した。なお、詳しい経緯については、サブチャンネル「粗品のロケ」にて改めて語られる予定だという。
◆粗品人気企画「1人賛否」とは
「1人賛否」は「粗品 Official Channel」にて2024年2月19日よりスタートした人気コンテンツ。SNSやネット上で話題となった芸能ニュースなどのトピックに対し、粗品が独自の視点から「賛成」と「反対」両方の意見をぶつけるスタイルが人気を博し、毎週月曜日の投稿を待ちわびるファンも多かった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】