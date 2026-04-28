巨人は２８〜３０日に広島戦（東京ドーム）、５月に入って１〜３日に阪神戦（甲子園）、４〜６日にヤクルト戦（東京ドーム）と、９連戦を迎える。昨年のゴールデンウィークは１試合の中止を挟み○○○●○●●○の５勝３敗だっただけに、今年も勝ち越したいところ。

昨年、この時期に活躍したのがキャベッジだ。８試合で１０安打を放ち打率３割２分３厘、２本塁打に４打点は、いずれも期間中のチーム１位。４月２９日の広島戦では先制２ランを含む３安打、５月１日の広島戦も同点ソロを含む３安打。ともにチームは延長１２回の末にサヨナラ勝ちだった。

最近５試合の安打は２、３、１、２、３本の計１１本。２１打数１１安打の打率５割２分４厘と好調のキャベッジに、今年も期待したい。

◆３連戦の予想先発（２８日は予告）

２８日 巨人＝則本、広島＝床田

２９日 巨人＝竹丸、広島＝森下

３０日、巨人＝ウィットリー、広島＝玉村

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２８日 ＢＳ日テレ １７時５９分〜（村田真一氏）※リレー中継あり

日テレ １９時〜（高橋由伸氏、長野久義氏）※一部地域のぞく

２９日 ＢＳ日テレ １８時〜（江川卓氏、野村謙二郎氏）

３０日 ＢＳ日テレ １８時〜（清水隆行氏、黒田博樹氏）