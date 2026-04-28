これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。夕方から今夜遅くまで、急な強い雨や落雷に注意してください。



◆28日(火)これからの天気

早くも天気は下り坂に向かうでしょう。いま晴れているところも次第に雲が広がり、夜は下越や佐渡を中心に雨が降る見通しです。カミナリを伴うこともあり、各地で南寄りの風も強まりそうです。



降水確率は、夜は下越と佐渡で50%以上と高くなっています。お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。



◆28日(火)の予想最高気温

最高気温は18～24℃の予想です。

昨日より高くなり、季節先取りの暖かさとなりそうです。

中越や上越では、昼間は長袖一枚で過ごせるでしょう。