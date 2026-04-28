パートで働く妻が「社会保険」に加入することになりそうです。扶養内のままと比べると、保険料負担や将来の保障はどのくらい変わるのでしょうか？

社会保険に加入すると何が変わる？ 扶養内との基本的な違い

パートで働く場合、「扶養内で働く」か「社会保険に加入する」かで制度上の扱いが大きく変わります。扶養内とは、主に配偶者の健康保険や年金に依存する形で、自分自身では社会保険料を負担しない働き方です。この場合、年収を一定以下に抑える必要があります。

一方、社会保険に加入すると、自分で健康保険と厚生年金に入ることになります。これにより、毎月の給与から保険料が差し引かれるようになりますが、その代わりに保障内容は手厚くなります。たとえば、病気やけがで働けなくなった場合に支給される「傷病手当金」などは、社会保険に加入している人が対象です。

また、将来受け取る年金も変わります。扶養内の場合は国民年金のみですが、社会保険に加入すると厚生年金が上乗せされるため、老後の受給額が増える可能性があります。このように、目先の負担と将来の保障のバランスが大きなポイントになります。



保険料はいくら増える？ 手取りへの影響を具体的に解説

社会保険に加入すると、最も気になるのが毎月の保険料です。一般的に、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて給与の約15％前後が本人負担となります。たとえば月収10万円の場合、約1万5000円前後が保険料として差し引かれるイメージです。

このため、同じ働き方でも扶養内に比べて手取りは減ることになります。特に年収が100万円台前半の場合は、保険料の負担が重く感じられることがあります。その結果、「働いているのに手取りがあまり増えない」と感じるケースも少なくありません。

ただし、一定以上の収入になると状況は変わります。年収が増えるにつれて手取りも徐々に増えていくため、長い目で見ると収入アップにつながる可能性があります。また、会社が保険料の半分を負担している点も見逃せません。自営業などで国民年金と国民健康保険に加入する場合と比べると、実質的なメリットは大きいといえます。



将来の年金や保障はどう変わる？ 加入するメリット

社会保険に加入する大きなメリットは、将来の年金と保障が充実する点です。厚生年金に加入すると、支払った保険料に応じて老後の年金額が増えます。数年間でも加入していれば、その分が上乗せされるため、将来の生活の安定につながります。

さらに、万が一の際の保障も強化されます。業務外の病気やけがで療養のために働けなくなった場合、一定の条件を満たせば給与の約3分の2相当額が支給される「傷病手当金」という制度があります。扶養内ではこうした制度が使えないため、リスクへの備えという点で差が出ます。

また、出産時には産休中の所得補償として「出産手当金」が支給されるほか、出産費用を補助する「出産育児一時金」などのサポートもあります。これらの制度は、実際に必要になったときに大きな助けとなります。保険料の負担だけでなく、こうした保障の価値も含めて考えることが重要です。



社会保険加入は損か得か？ 家計に合った働き方の選び方

社会保険への加入は、一概に損か得かで判断できるものではありません。短期的には保険料の負担で手取りが減る場合がありますが、長期的には年金や保障の面でメリットが期待できます。

重要なのは、自分たちの家計やライフプランに合っているかどうかです。たとえば、現在は子育て中で支出が多い場合は、無理に加入せず扶養内で働く選択もあります。一方で、将来の年金を重視する場合や、安定した収入を得たい場合は、社会保険に加入してしっかり働く方が安心につながります。

制度の仕組みを理解し、自分にとって何を優先するかを整理することが大切です。働き方を少し見直すだけで、将来の安心感は大きく変わります。目先の手取りだけでなく、長期的な視点で判断することが、納得のいく選択につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー