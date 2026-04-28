タレント伊集院光（58）が27日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）のタモリ（80）をめぐる発言について私見を述べた。

梶原は人気ユーチューバーヒカルの動画に出演。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同調。梶原は2001年頃から「森田一義アワー 笑っていいとも!」に若手有望株として一時レギュラー出演しており「俺は全くハマらなかった人」と告白。その上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。それで言うとやっぱり、お笑いでも何でもそうやけど好みってあるやん。俺は正直、そんなですよ」と語っていた。

伊集院は「ユーチューバーの人がさ、タモさん面白くないって言っていて。それですげーもめたの。怒っている人もいれば、嫌みで教養のない人はタモさんの面白さ分からないよっていう人もいて。まぁまぁ炎上してて」と状況を説明。

その上で「タモさんはどうでもいいと思ってる。タモさん自身はもう本当にどうでもいいと思ってて」とタモリの心中を察した。さらに別の文脈でも「タモさん何も気にしてないどころか、耳にも入ってないんじゃないか、みたいな」と語った。

伊集院はタモリと、長年にわたり「タモリ倶楽部」や「ジャングルTV〜タモリの法則〜」など多数の番組で共演している。