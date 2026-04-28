Steam製ゲームコントローラー「Steam Controller」が登場、磁気スティック＆トラックパッド搭載だがSteam以外のゲームで難ありとの声も

Steam製ゲームコントローラー「Steam Controller」が登場、磁気スティック＆トラックパッド搭載だがSteam以外のゲームで難ありとの声も