「校了直前の赤字！」「まさかの版ズレ‼」印刷現場のリアルすぎる悲喜こもごもを描き、業界内で大きな共感を集めるGetNavi webの人気連載『今日も下版はできません！』。

本連載を収録した『印刷ボーイズ』シリーズの中でも、「過去イチの情報量」を誇る第3巻『印刷ボーイズに花束を〜業界あるある「トラブル祭り3」〜』電子版が、Amazon日替わりセールに登場です！ なんと、本日4月28日限定で499円！

印刷ボーイズに花束を 業界あるある「トラブル祭り」3 著:奈良裕己 \1,287 （2026/04/23 12:07時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

「漫画」の枠を超えた、圧倒的で濃密な情報量！

舞台は、とある街の中小印刷会社「ナビ印刷」。営業担当の刷元 正（スリモト・タダシ）を中心とした社員たちが、クライアントからの無茶ぶりに振り回されながらも納品を成し遂げていく様をコミカルに描いています。

↑知っておいて損なし！ 校正記号一覧。

本作は、シリーズ3作目にして、過去最多のページ数。「印辞苑〜印刷用語の基礎知識〜」に「印刷王ウルトラクイズ」、「特製〈手描き〉校正記号一覧表」など、クリエイターやビジネスパーソンが知っておきたい雑学が満載です。欄外のオマケ「コラム・印声人語」も必読！

印刷業界を知らなくても「へぇ〜！」が止まらない！

GetNavi webでの連載や、1作目2作目を読んでいない方もご安心ください。1話完結スタイルなので、どこから読んでも存分に楽しめます。

各話には、「修正したはずのデータが元に戻ってる！（先祖返り）」「印刷の色が思ってたんと違う！」など、印刷業界に携わる人なら誰もが震えあがるエピソードがてんこ盛り！ もちろん、この界隈に関連がなくても、スリモト君たちが奮闘する姿に思わず吹き出し、気づけば印刷通になっているはず……！

制作陣の“愛ある暴走”を感じるこだわりを見逃すな！

↑この赤字がどのように反映されているのか……？

数ページめくると登場する扉には、「鼻高く！」「アゴ、シャープに！」といった表紙の赤字をすべて反映した「キラキラなスリモトくん」が！ さらには、あえて「版ズレ」を表現した巻末の奥付など、制作チームのこだわりが爆発しています。

読み終わった後、きっと誰かに「印刷あるある」を教えたくなる一冊！ このチャンスに、ディープで愉快な印刷の世界を覗いてみませんか？

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