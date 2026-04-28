ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。

会見冒頭、三浦が集まった報道陣への感謝の言葉を語ると、隣の木原の目には涙が。会見開始からわずか3秒で涙を流した。三浦は「泣かないで」と優しい眼差しを向けた。

三浦は「私たちはたくさんの方に支えていただき、これまで走り抜くことができました」と競技人生を振り返り、「感謝と競技の思いをお話しできればと思います」と会見への意気込みを語った。

木原は「お集まりいただき本当にありがとうございます」と声を詰まらせながら、「現役を引退する決断をいたしました」と報告。これまで自身を支えた人々への感謝の思いを語った。「僕は何か特別な力を持っているスケーターではなかった」とした上で、「何か困った時に助けてくれる方々が僕たちの周りにはいっぱいいました。その方々のおかげで自分たちはここまでくることができました」と話した。

2人は17日にSNSで引退を発表。「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」とつづった。25日のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」後の取材で木原は「これからプロとして2人で頑張っていきます」と今後について語っていた。

りくりゅうは19年に結成。22年北京五輪では団体銀に貢献。23年に日本ペアとして初めて世界選手権で優勝。このシーズンの世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルの主要国際タイトルを全制覇し、日本初の年間グランドスラムを達成した。26年のミラノ・コルティナ五輪では2大会連続となる団体銀に貢献。個人戦ではショートプログラム5位からの逆転劇で日本ペア史上初の金メダルに輝いた。