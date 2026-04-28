Photo: mio

「スポーツサングラス」を毎日使いに。

こちら、日本最大のスポーツ自転車フェス『CYCLE MODE TOKYO 2026』で見つけたスポーツサングラス。

スポーツサングラスといえば、いかにもなデザインのものが多いなか、会場で出会ったSMITH（スミス）は毎日使いしたくなるポイントが詰まっていたんです。

独自のテクノロジーで目が疲れにくい

Photo: mio

このSMITH、実はアメリカで1965年に誕生したスキー用ゴーグルの老舗。雪にまつわるウィンタースポーツ由来なだけあって、「光」との付き合い方を知り尽くしたブランドなのです。

一番の魅力は、独自の「クロマポップレンズ」。他社製のレンズよりも自然の色をそのままに再現できるテクノロジーが搭載されていて、長時間かけていても目がラクに感じやすいのだそう。

例えば、ハードな路面を走るサイクリストにとって「地面の状態が反射で見えにくい」という状況は見落とせないポイント。着地点の地面の凹凸がはっきりと見えるかどうかが、パフォーマンスに直結します。

雪による光の反射が多いスノースポーツから生まれたSMITHだからこそ、偏光度はなんと99.9%（「CHROMAPOP™ GLASS POLARIZED」の場合）。ノイズキャンセリングイヤホンが耳に入る雑音を取り払うように、見ることへのノイズ（＝反射やギラつき）を抑えてくれるような感覚です。

スポーツシーンだけでなく、普段から着用するうえで嬉しい使い勝手ですよね。

カジュアルなのにフィット感も抜群

Photo: mio SMITH「Westward」

これだけのテクノロジーが詰まっていながら、THE スポーツメガネなデザインとは異なり、ファッション性が高いのも魅力。

こちらの「Westward」はラウンドスタイルのサングラスで、見た目はファッションサングラスです。

Photo: mio

アメリカ発のブランドとはいえ、日本人の骨格へのフィット性も抜群。アジアフィット／通常ノーズラバーを付け替えることで、フィット感を調整可能。ラバー素材で汗や皮脂でズレにくくなっています。

実際にかけてみると、食い込む感じはないのにクッと止まってくれるような感覚。

Photo: mio

また、ツル部分にワイヤーが内蔵されていることで曲げ伸ばしが可能。耳へのフィット感を変えることができ、帽子を被った際などに干渉しないよう調整できるんです。スポーツサングラスならではの機能性ですね。

Photo: mio SMITH「Sliders」

もう1つ気になるモデルが「Sliders」。SMITHの60周年を記念して復刻したこのモデルはレトロフューチャーを思わせるデザイン。

昨今流行りの「Y2K」スタイルとして、ファッション界隈でじわじわ人気が出てきているんだとか。

Photo: mio SMITH「Sliders」を着用

当時珍しかったスライド式のレンズ交換機能をそのままに、3種類のレンズとアーカイブ専用ソフトケースも付属。こちらももちろんアジアフィット対応です。

Photo: mio 「Sliders」アーカイブ専用ソフトケース

機能はまさに「スポーツギア」なサングラスなのに、カジュアルなデザインに落とし込まれていることで、街づかいでも浮かないのが素晴らしい。

スポーツシーンだけで使うのはもったいないくらいのひと品でした。

Photo: mio SMITH「Westward」を着用

Source: SMITH