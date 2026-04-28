シャオミ・ジャパン(小米技術日本)は、自宅でも持ち運びでも快適に使えるという9.7型タブレット「REDMI Pad 2 9.7」を、4月28日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は4GB/64GBモデルで24,980円前後、4GB/128GBモデルで31,980円前後。カラーはグラファイトグレーとシルバー。

5月31日までの間は早割価格として、64GBモデルは21,980円、128GBモデルは28,980円で販売する。

また専用アクセサリーとして「REDMI Pad 2 9.7 カバー」も同日に発売。こちらも価格はオープン、市場想定価格は2,980円前後。5月31日までの期間中、タブレット本体とカバーを同時購入すると、カバーを980円で購入できる発売記念キャンペーンも行なう。

2K/2,048×1,280ドットの9.7型クリスタル・クリアディスプレイを採用したタブレットで、鮮やかな色彩と精細なディテールでゲームや映画が生き生きと描写するという。リフレッシュレートは最大120Hz、TÜV Rheinland のアイケア認証も取得した。

7,600mAhのバッテリーを内蔵

7,600mAhのバッテリーを内蔵し、最大1.7日間使用可能。18Wの急速充電にも対応する。なお製品同梱のACアダプター(試供品)は出力15W。

筐体は高強度のアルミニウム合金を使ったユニボディのオールメタルデザインで、スリムなフォルムと高級感を両立。40項目以上の厳しい品質テストをクリアしており「日常使いでも安心の高い耐久性を備えている」という。

デュアルスピーカーを内蔵し、カメラはリアが800万画素、フロントが500万画素。プロセッサは「Snapdragon 6s 4G Gen 2」で、OSはXiaomi Xiaomi HyperOS 3。最大2TBまで対応したmicroSDカードスロットを備えている。

外形寸法は約226.5×148×7.4mm、重さは約406g。USB-CケーブルやSDカード取り出し用ピンなどが付属する。