元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２８日、火曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を２週連続で休んだ。

菊間氏は２１日に自身のインスタグラムで虫垂炎で手術し、入院していることを報告した。

菊間氏は「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません」と公表。「ほぼ３０年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大したことはないと思いつつ、術後も痛みや吐き気は続いているので、もう少し静養が必要みたいです」と明かした。

「２４時間体制で治療にあたってくださる、医師，看護師、サポートスタッフ、清掃員の皆さまに、感謝しかありません。ありがとうございます」と感謝。「早く元気に復帰できるように頑張ります。皆さまも、健康第一でお過ごしくださいね」とつづった。

この日の生放送で司会の羽鳥慎一アナウンサーは「きょうも菊間さんお休みです」と告知したが、理由は明かさなかった。代わりに経済思想家の斎藤幸平氏が出演した。