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茂木健一郎「海外の人と揉まれないと見えてこない」日本が世界で果たすべき役割を断言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本の役割は、世界の中でもまれないとわからないよね」を公開した。動画内で茂木氏は、海外のクリエイターやビジネスパーソンとの交流を通じて感じた、日本が世界で果たすべき役割と今後の課題について自身の見解を語っている。



ポーランドのフィルムクルーとの対話や、コンサルティング会社のセッションに参加したという茂木氏。そうした経験を踏まえ、日本のユニークさは海外の人からも非常に愛されていると前置きしつつ、「ちょっと揉まれた方がいい」と問題提起した。



茂木氏は、我々には「チーム地球」の中で果たすべき役割がきっとあると語り、その役割や日本のユニークさは「海外の人と揉まれないと見えてこない」と指摘。文化的な交流を通じて揉まれていくことがこれからの日本の課題であり、自身も最近意識して取り組んでいるが、日本全体としてもそうした姿勢が必要だと説いた。さらに、「揉まれていくことでわかってくることがある」と、積極的な外部との関わりの重要性を強調している。



動画の終盤では、新たな試みとして「脳の教養塾」で話した内容の一部を自身のX（旧Twitter）で紐付けて発信していく考えを明らかにした。「みんなとシェアしている重要な情報って、少しは知ってほしいじゃないですか」と語り、有益な情報を広く共有していく姿勢を示して動画を締めくくった。