「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

世紀の一戦のゴングが、いよいよ鳴る。ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が５月２日に東京ドームで対戦する。３２戦全勝と負けを知らない両雄の頂上決戦。日本ボクシング史上最高峰のメガマッチを、デイリースポーツ評論家で世界３階級王者の長谷川穂積氏（４５）が「拳心論」特別編として展望した。

結論から入ると、井上選手有利とみています。実績、キャリアも含めて、総合力で井上選手が上回る事実は動かせません。その上で中谷選手にも可能性はあると考えます。ポイントを３点に絞りました。

【１】同時に打てるか

思い切り打ち込む際には、井上選手もガードが下がるところがあります。中谷選手はそこにいいパンチを入れたい。よけてから打つのでは難しい。リスク覚悟で同時に打つことができるか。パンチを打つタイミングが重要になります。

昨年、ＫＯＢＥ長谷川ジムを訪問してくれた中谷選手のミットを持ちました。初めて組む相手に合わせることは難しいのに、要求したパンチを的確に当ててきました。技術とボクシング頭脳の高さを感じましたね。

【２】ロングレンジの攻防

両者とも接近戦は強い。差が出るのはロングレンジの攻防だと考えます。身長、リーチで上回る中谷選手の方が戦える距離は長い。ただ、井上選手にはその距離を一瞬にしてつぶしてしまうステップの鋭さがあります。

オーソドックスの井上選手の左、サウスポーの中谷選手の右。お互い前に構える手の使い方が鍵を握ります。より効果的に使えた選手が空間を支配するでしょう。

【３】井上選手の戦い方

自分から試合をつくりにいくのは井上選手になるでしょう。最近２試合は強引に仕掛けずに判定で完勝していますが、井上選手がＫＯを狙って倒しにきてくれた方が、中谷選手のチャンスは広がります。井上選手は過去２度、左フックをもらってダウンをしています。中谷選手もこのパンチを持っています。

ともに３２戦全勝。楽しみな一方、どちらかに負けがつくわけで、つぶし合うことがもったいない気もしますが、だからこそ面白さがある。熱戦を心待ちにしています。