お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）4月27日の放送では大竹まことが、世界的に軍事費が増加傾向にあるという時事通信の記事を取り上げた。

大竹まこと「全体的に世界で軍事費が伸びてると、今まで抑えていたところもまたちょっとお金かけ始めると」

森永康平「でも、この統計を見るときにちょっと気を付けなきゃいけないのは、物価上昇率を考慮しなきゃいけないこと。毎年2パーセントぐらい、全体で物価が上がってるんだとしたら、多分記事から受ける印象ほどは増えてないっていう。額面では増えてたとしても、実質ベースでそこまで増えていないと。ただ、やっぱりこれだけウクライナの話とかベネズエラだったり中東の話があって、で、しかも中国、台湾の話もあったりなんかすると、増やさざるを得ない状況を作られてしまっているっていうのは、一方であるだろうなと思いますよね」

大竹「いや、だから、トランプ大統領による、力による平和っていうね、概念、それがこう、どんどん浸透してきてるというわけだよね。ウクライナとロシアの戦いを見ても、うん、思いっきり軍事費がかかると」

森永「そうですね。本当に、なんかもうちょっと、ついこの間までなんとなくみんなでわかっていた話し合いをして、なるべく戦争ってしない方がいいですよね、と。そういうようななんとなくの協調関係がここ数年で一気に壊されたというかね」

大竹「だからいつも思うんだよね、もうこれに参加するしか道はないのかと。その後に何が起こるのかと。兵士は死ぬし、民間人は死ぬし、戦争に行った人は自分の心がうまくバランスが取れなくなるし、これ、何のメリットがあるんだと。物価が上がってるとかそういうの抜きにしても、日本語武器作ろう、産業にしましょうと。この辺がちょっといつも理解できないんですけどね」

森永「ほんとこう、一部のトップだったり、その周辺だけでも都合で動きすぎだなっていうのはもちろんありますよね。大竹さんおっしゃった通り、別にこれ、多分どこの国の人であっても、ほとんどの、多くの国民は全く同じ感想を持つと思うんすよ。戦争したところで、自分たちの国の人も殺されるし、戦争仕掛けた側も当然無傷で済むことはないしで。

しかも今回の戦争なんかで顕著なのが、文化財とかも壊されてるんすよね、遺跡とかの一部。ああいうのって歴史があって初めて遺跡になっていくんで、1回壊しちゃうと似たようなものを再現したところで全く価値がないわけじゃないですか。だから、その長く続いてきたものさえも物理的に壊されてしまうし、なんかいいことあるの？というのは、多くの人たちは思っているはず。

でも、やっぱりそういう多くの声を潰しても、ほんとに一部の権力者の都合だけでそれができてしまう。このあたりが果たして民主主義とは……という感じですね」