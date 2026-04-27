『約束のネバーランド』番外編読切、今夏に掲載へ ネームの一部公開
漫画『約束のネバーランド』の番外編読切が「週刊少年ジャンプ」に掲載されることが発表された。掲載は2026年夏を予定している。あわせてネームの一部が公開された。
【画像】公開された『約束のネバーランド』番外編読切のネーム
同作は、2016年から20年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された原作・白井カイウ氏、作画・出水ぽすか氏による人気漫画。孤児院で平穏に暮らす少年少女たちが、孤児院が自分たちのことを「『鬼』の食用として育てている」という秘密を知り、脱獄を計画するファンタジー。
主人公のエマを中心に、孤児院で育てられた子どもたちが過酷な運命に抗いながらも希望に向かっていくストーリーや、読み応えのある心理戦などのサスペンス要素や迫力のあるアクションシーンが人気となった。テレビアニメや実写映画化など大規模なメディアミックスも話題を呼び、コミックスの累計発行部数は4200万部を突破している。
『このマンガがすごい！2018 オトコ編1位』（宝島社）や『第63回小学館漫画賞』少年向け部門など、さまざまな賞を受賞。テレビアニメが19年1月に放送され、2020年には浜辺美波主演で実写映画が公開された。
また、連載開始10周年を記念して、2026年冬に初めてミュージカル化されることが決まっている。
【画像】公開された『約束のネバーランド』番外編読切のネーム
同作は、2016年から20年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された原作・白井カイウ氏、作画・出水ぽすか氏による人気漫画。孤児院で平穏に暮らす少年少女たちが、孤児院が自分たちのことを「『鬼』の食用として育てている」という秘密を知り、脱獄を計画するファンタジー。
『このマンガがすごい！2018 オトコ編1位』（宝島社）や『第63回小学館漫画賞』少年向け部門など、さまざまな賞を受賞。テレビアニメが19年1月に放送され、2020年には浜辺美波主演で実写映画が公開された。
また、連載開始10周年を記念して、2026年冬に初めてミュージカル化されることが決まっている。
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