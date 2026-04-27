『THE SECOND』ファイナルのスーパーサブ発表 大ベテランのはりけ〜んずに
結成16年以上の漫才師による賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系 5月16日 後6：30）のグランプリファイナル組み合わせ抽選会＆ファイナリスト記者会見が27日、都内で行われた。
【写真】2代目王者！メイクをして登場したガクテンソク
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組となっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
今大会は、過去3大会と同じく司会を東野幸治と宮司愛海アナウンサー、リポーターを小室瑛莉子アナウンサーが務めるほか。2024年から登場したハイパーゼネラルマネージャーの有田哲平（くりぃむしちゅー）、スペシャルサポーターの博多華丸・大吉も引き続き参加し、ベテラン漫才師の戦いを見守る。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司アナが担当した。スーパーサブと呼ばれるリザーバーも発表。大ベテランのはりけ〜んずとなり、会場は騒然。共に55歳という年齢で、奥田は「キングカズみたい」と笑う。スーパーサブのサブの必要性も上がっていた。
■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSヤング
第2試合：タモンズVS黒帯
第3試合：シャンプーハットVSリニア
第4試合：ザ・パンチVSトット
＜準決勝＞
第1試合：準々決勝第1試合と第2試合の勝者
第2試合：準々決勝第3試合と第4試合の勝者
＜決勝＞
準決勝の勝者
【写真】2代目王者！メイクをして登場したガクテンソク
4回目の開催となる2026大会では、史上最多となる152組の漫才師がエントリー。2月の「選考会」を皮切りに、3月に「ノックアウトステージ32→16」、そして4月に「ノックアウトステージ16→8」を開催しており、これらの激戦を経て、現在勝ち残っているのは、金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トットの8組となっている。運命の最終決戦「グランプリファイナル」で4代目王者をめぐって激突する。
抽選会のMCはガクテンソク（よじょう、奥田修二）、松井ケムリ（令和ロマン）、宮司アナが担当した。スーパーサブと呼ばれるリザーバーも発表。大ベテランのはりけ〜んずとなり、会場は騒然。共に55歳という年齢で、奥田は「キングカズみたい」と笑う。スーパーサブのサブの必要性も上がっていた。
■『THE SECOND』組み合わせ（準々決勝の順番は先攻→後攻、準決勝は点数の高いほうが先攻か後攻かを選べる）
＜準々決勝＞
第1試合：金属バットVSヤング
第2試合：タモンズVS黒帯
第3試合：シャンプーハットVSリニア
第4試合：ザ・パンチVSトット
＜準決勝＞
第1試合：準々決勝第1試合と第2試合の勝者
第2試合：準々決勝第3試合と第4試合の勝者
＜決勝＞
準決勝の勝者