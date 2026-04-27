これからの気象情報です。

28日(火)も次第に傘が必要になりそうです。



◆警報・注意報

現在、中越と上越の各地に濃霧注意報が発表されています。



◆4月28日(火)の天気

・上越地方

昼過ぎまでは晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。

ただ、早いところでは夕方から雨が降り出し、夜は各地に雨雲がかかりそうです。



・中越地方

日差しの届く日中は汗ばむくらいになりますが、天気は下り坂に向かうでしょう。

沿岸部は夕方から、山沿いは夜から各地で雨となりそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは広く晴れますが、一部で霧の出るところがあるでしょう。

一方、夕方以降は広く雨が降り、夜は雨脚が強まるところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夕方からにわか雨のところがあり、夜にはまとまった雨が降るでしょう。

朝 家を出るときに晴れていても、傘を持ってお出かけください。



・下越：村上市から聖籠町

日中は晴れ間があり、比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。

ただ、夜は天気がくずれ所々で本降りの雨となりそうです。



◆風と波

28日(火)は、佐渡で次第に南西の風が強まるでしょう。

波の高さは、各海域とも0.5mのち1mの予想です。



◆週間予報

29日(水)も所々で雨が降り、空気がヒンヤリとするでしょう。

30日(木)は晴れ間が広がって、日中は日差しが暖かく感じられそうです。

ただ、5月1日(金)は再び天気がくずれるでしょう。



28日(火)夜は、雨脚が強まるところがありそうです。帰りが遅い方は大きめの傘をお持ちください。