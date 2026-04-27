28日夜は雨脚が強まるところも、今週後半の天気は？【これからの天気(4月27日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
28日(火)も次第に傘が必要になりそうです。
◆警報・注意報
現在、中越と上越の各地に濃霧注意報が発表されています。
◆4月28日(火)の天気
・上越地方
昼過ぎまでは晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。
ただ、早いところでは夕方から雨が降り出し、夜は各地に雨雲がかかりそうです。
・中越地方
日差しの届く日中は汗ばむくらいになりますが、天気は下り坂に向かうでしょう。
沿岸部は夕方から、山沿いは夜から各地で雨となりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは広く晴れますが、一部で霧の出るところがあるでしょう。
一方、夕方以降は広く雨が降り、夜は雨脚が強まるところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夕方からにわか雨のところがあり、夜にはまとまった雨が降るでしょう。
朝 家を出るときに晴れていても、傘を持ってお出かけください。
・下越：村上市から聖籠町
日中は晴れ間があり、比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。
ただ、夜は天気がくずれ所々で本降りの雨となりそうです。
◆風と波
28日(火)は、佐渡で次第に南西の風が強まるでしょう。
波の高さは、各海域とも0.5mのち1mの予想です。
◆週間予報
29日(水)も所々で雨が降り、空気がヒンヤリとするでしょう。
30日(木)は晴れ間が広がって、日中は日差しが暖かく感じられそうです。
ただ、5月1日(金)は再び天気がくずれるでしょう。
28日(火)夜は、雨脚が強まるところがありそうです。帰りが遅い方は大きめの傘をお持ちください。
28日(火)も次第に傘が必要になりそうです。
◆警報・注意報
現在、中越と上越の各地に濃霧注意報が発表されています。
◆4月28日(火)の天気
・上越地方
昼過ぎまでは晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。
ただ、早いところでは夕方から雨が降り出し、夜は各地に雨雲がかかりそうです。
・中越地方
日差しの届く日中は汗ばむくらいになりますが、天気は下り坂に向かうでしょう。
沿岸部は夕方から、山沿いは夜から各地で雨となりそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは広く晴れますが、一部で霧の出るところがあるでしょう。
一方、夕方以降は広く雨が降り、夜は雨脚が強まるところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夕方からにわか雨のところがあり、夜にはまとまった雨が降るでしょう。
朝 家を出るときに晴れていても、傘を持ってお出かけください。
・下越：村上市から聖籠町
日中は晴れ間があり、比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。
ただ、夜は天気がくずれ所々で本降りの雨となりそうです。
◆風と波
28日(火)は、佐渡で次第に南西の風が強まるでしょう。
波の高さは、各海域とも0.5mのち1mの予想です。
◆週間予報
29日(水)も所々で雨が降り、空気がヒンヤリとするでしょう。
30日(木)は晴れ間が広がって、日中は日差しが暖かく感じられそうです。
ただ、5月1日(金)は再び天気がくずれるでしょう。
28日(火)夜は、雨脚が強まるところがありそうです。帰りが遅い方は大きめの傘をお持ちください。