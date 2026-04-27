TK from 凛として時雨、リスナーセレクトのデジタルベスト盤リリース決定！特設サイトがオープン

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2026年、ソロ活動15周年イヤーを迎えるTK from 凛として時雨。15周年を記念し、リスナーセレクトのデジタルベスト盤がリリース決定。

さらに、周年イヤーに関する情報をまとめた特設サイトがオープンした。

■デジタルベスト盤のタイトルは『The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』

デジタルベスト盤のタイトルは『The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』。“Thrill（衝撃）”と”Still（静寂）”、ふたつのテーマを掲げ、それぞれのテーマでリスナーに楽曲を選んでもらい、これまでのTKの肖像を記録していく企画となる。1st Single「unravel」をリリースした7月23日に、本企画もリリースされる。

あわせて、特設ページも公開。周年に関する情報が随時更新されていく。

12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアー『TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-』、北米＆アジアツアーの開催が決定し、国内外で活動の幅を広げ続けている。自身初となる北米ツアーでは、サンフランシスコ、ニューヨーク、メキシコ公演はすでにソールドアウトとなっており、反響を受けてメキシコで追加公演の開催も決定しているなど、海外での注目度の高さが伺える。

15周年イヤーの展開に注目が集まる中、2014年に発表された楽曲「unravel」が『MUSIC AWARDS JAPAN』の「Best Global Hit from Japan」にもエントリーされ、Spotifyでは4億再生を突破するなど、楽曲の評価も国内外に波及している。

15周年という節目の年に展開されるTKの活動に、ますます大きな期待が寄せられている。

■リリース情報

2026.07.23 ON SALE

ALBUM『The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』

■関連リンク

『The Best of Portraits [Thrill / Still] - 15th Anniversary Collection』投票フォーム

◇15th Anniversary Collection (Thrill)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105591

◇15th Anniversary Collection (Still)

https://www.sonymusic.co.jp/event/105509

TK from 凛として時雨 15th Anniversary Special site

https://www.15th.tkofficial.jp

TK from 凛として時雨 OFFICIAL SITE

https://tkofficial.jp