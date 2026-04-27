森村泰昌とヤノベケンジとやなぎみわ。世界的に活躍する関西出身の現代美術家3人による展覧会「驚異の部屋の私たち、消滅せよ。― 森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわ ―」がこのほど大阪中之島美術館（大阪市北区）で開幕した。独自のアートを極める彼らの真骨頂的な作品を通して、鑑賞者が「存在」と「消滅」を体感する、熱量あふれる企画だ。

大阪中之島美術館（大阪市北区） 中央の作品は同館のシンボル「SHIP’S CAT（Muse）」（ヤノベケンジ）

なぜこの3人の取り合わせなのか。それは森村の「3人で展覧会をやりたい」という思いつきからだった。「きっとおもしろいはず」（森村）だし、「自分自身が3人展を見たい」（同）との思いに突き動かされた。2024年3月、第1回目の会議は「どのような展覧会にしようか」という議題で始まった。「何をするかも決まっていないとは、異例というよりは異常だ」と森村。大阪中之島美術館にとっても経験のない展覧会のスタートだった。

以来、月に1度の頻度で3人（＋同館学芸員）は「ああでもないこうでもない」と議論を重ねた。「時短や効率といった今日的な時流とは真逆の、まどろっこしい会議の連続だったが、これが3人の性には合っていた」（森村）。1人1室ずつそれぞれの作品を展示、第4室で3人の最新作を紹介するという展覧会の組み立てが決まりかけた際のこと。「アカン。それでは終わってない」と、やなぎの「極めて鋭い指摘」（森村）があったという。

「プロローグ」作品の前でポースを取る3人。左から森村泰昌、ヤノベケンジ、やなぎみわ（2026年4月24日撮影）

森村とヤノベもやなぎの意見に納得し、さらに話し合い、行き着いた結論が「消滅美術館」だった。同テーマを第5室に据え、最終的に展覧会は5部立て＋エピローグ・プロローグをつけた構成となり、展覧会タイトルも「驚異の部屋の私たち、消滅せよ。」に決まった。

「驚異の部屋の私たち、消滅せよ。― 森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわ ―」メインビジュアル

第1室のヤノベによる「博覧会は子供の領分」では、1970年大阪万博跡地での原体験をベースに、ヤノベの代表作「SHIP’S CAT」「トらやん」などが所狭しと並ぶ。一歩立ち入ると、大小さまざまな造形物が発するエネルギーに包まれるよう。テスラコイルによる電気が流れる「稲妻絵画」（午前11時と午後4時実施）もある。

※強い電磁波が出るため、ペースメーカー装着者は事前に係員に要申し出。

「博覧会は子供の領分」展示風景

「博覧会は子供の領分」展示風景

ヤノベケンジ

第2室の森村の部屋は、「広場にパノラマ絵画奇譚」。入り口の上にちょっと怪しげな昭和レトロ風ネオンサインが輝く。大阪にちなんだスポットで撮影した写真を、映画看板絵師とコラボして描き下ろしたシリーズ。四方の壁に8作がずらりと陳列されている。巨大サイズの作中には、三島由紀夫、ブリジッド・バルドー、レーニン、マレーネ・ディートリヒ、などに扮した森村がいる。女優姿の森村は、驚くほど美しい。各作品に森村自身の音声メッセージもあり、異次元的な大阪を森村ガイドで歩き回っているような感覚に陥る。

森村泰昌

森村泰昌 《M式・大阪八景／旧陸軍第四師団庁で、静聴せよ！》 2026年

森村泰昌 《M式・大阪八景／ハイハイタウンには、ティファニーで朝食を》2026年

やなぎがつくった第3室「坂道のオード（賛歌）」は、それまでの2室と対照的に薄暗い。「黄泉平坂」（日本神話で現世と黄泉との境目にあるとされる坂）をテーマとし、「あの世とこの世があるドロドロした世界」（やなぎ）が展開する。火・土・鐵（てつ）などを生んだ女神を題材とした鋳造作品や福島の桃果樹園を10年間撮影した写真作品などを紹介。さらに、作者ならではの舞台作品を収めた映像なども上映している。

「坂道のオード」（賛歌）展示風景

やなぎみわ「姥山」シリーズ 2025年

やなぎみわ

3人の最新作が展示された第4室を抜けると、そこは白い光に満ちただだっ広い第5室「絶望するな。では、失敬。」。いくつかのキャンバスと展示台はあるが、品物はない。やなぎはこの部屋について「エアー展示」と表現した。ところがそこには時折「語り部」が現れる。

俳優、落語家、講談師、能楽師、ダンサーなど。アプローチは異なるが、森村・ヤノベ・やなぎが書いた台本を基にそれぞれが15分ずつ、毎日5回にわたってパフォーマンスを披露する。多彩な分野の表現者が3人の“消滅”アートを圧倒的なパワーで浮かび上がらせる仕掛け。消滅しながらも、やはりそこは「驚異の部屋」なのである。

「絶望するな。では、失敬。」展示（？）風景

森村は「私たち3人の表現は量や大きさ、饒舌性においても過剰だ。どうしようもない体質として、驚異の過剰性がある一方、真逆の消滅性も持つ。われわれは2つを注意深く見極めながら、危うい綱渡りを続けていくしかない」と話した。会期は7月20日（月・祝）まで。