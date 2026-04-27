大阪限定の虎グッズも！GWにディズニーグッズが大集合のイベント 阪急うめだ本店で開催 29日から
阪急うめだ本店で「Disney THE MARKET 2026」が4月29日（水）からスタートする。ディズニー最大級のショッピング・イベントとして毎年開催されており、今年は約5000アイテムが登場する。
今回は“スター”をテーマに、ディズニーキャラクターたちをデザインしたアイテムがお目見えする。限定商品や先行販売グッズのほか、スイーツや有名ブランドとのコラボアイテムも販売される。
阪急うめだ本店限定のグッズでは、スター柄の帽子をかぶったミッキーと“UMEDA”のロゴがデザインされた、「うめだ キーホルダー」（990円）や、背景がスター柄の「ミニー＆デイジー〈スター〉ミニタオル」（1100円）が登場する。
大阪らしさを表現したティガーの虎柄グッズ「ティガー ミニタオル」（1100円）、「ティガー 巾着」（990円）もラインアップする。
会場限定グッズでは、ディズニーとピクサーでそれぞれ全12種のキャラクターがモチーフになった「スターチャームコレクション」（それぞれ全12種 各990円）や、スターが背景にあしらわれたウォルトのグッズとして「ミニタオル」（1430円）、「エコタンブラー」（1760円）、「バネ口ポーチ」（2860円）などが登場する。
スイーツは、ミッキーとミニーのシルエットがデザインされた巾着付きのパティスリーアニヴェル「巾着入りシーズナルクッキーセット」（1296円）が会場で先行販売されるほか、八天堂の「Disney ベイマックス白いくりーむパン ミルククリーム」（257円）や、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈からはベイマックスの「アップルケーキ 8個入」（1760円）、「エコバッグ」（1201円）、「クリアポーチ」（880円）、5月5日（火）からはチップ＆デールの「バニラチョコレートサンドスペシャル缶 12枚入」（2180円）が取り揃えられる。
有名ブランドの商品も多数登場し、ベアブリックでは「スターウォーズ」シリーズから「メディコム・トイ ベアブリック ロイヤル セランゴール ザ マンダロリアン400%」（27万2800円）、ラウンジフライから「ディズニー ファンタジアマジシャンズハットTB バッグ」（1万9800円）がラインアップする。
ディズニーチャンネルのグッズは、人気ドラマシリーズ「ハンナ・モンタナ」から「アクリルスタンドコレクション」（各990円）、「フリルトートバッグ」（4950円）、「シュシュ」（2420円）などが会場で先行販売される。
会場ではこのほか、限定ステッカー付きドリンクを販売する「TAG LIVE LABEL 缶」や、「ハイスクールミュージカル」のフォトスポットも登場。税込3000円以上の購入で限定2層式カードをプレゼントするキャンペーンなども実施される。
「Disney THE MARKET 2026」は、阪急うめだ本店9階催場で、4月29日（水）から5月11日（月）まで開催。商品の価格は全て税込み。