阪急うめだ本店で「Disney THE MARKET 2026」が4月29日（水）からスタートする。ディズニー最大級のショッピング・イベントとして毎年開催されており、今年は約5000アイテムが登場する。

Disney THE MARKET 2026が今年も阪急うめだで開催 4月29日（水）から

今回は“スター”をテーマに、ディズニーキャラクターたちをデザインしたアイテムがお目見えする。限定商品や先行販売グッズのほか、スイーツや有名ブランドとのコラボアイテムも販売される。

阪急うめだ本店限定のグッズでは、スター柄の帽子をかぶったミッキーと“UMEDA”のロゴがデザインされた、「うめだ キーホルダー」（990円）や、背景がスター柄の「ミニー＆デイジー〈スター〉ミニタオル」（1100円）が登場する。

「うめだ キーホルダー」（990円）

「ミニー＆デイジー〈スター〉ミニタオル」（1100円）

大阪らしさを表現したティガーの虎柄グッズ「ティガー ミニタオル」（1100円）、「ティガー 巾着」（990円）もラインアップする。

「ティガー 巾着」（990円）

「ティガー ミニタオル」（1100円）

会場限定グッズでは、ディズニーとピクサーでそれぞれ全12種のキャラクターがモチーフになった「スターチャームコレクション」（それぞれ全12種 各990円）や、スターが背景にあしらわれたウォルトのグッズとして「ミニタオル」（1430円）、「エコタンブラー」（1760円）、「バネ口ポーチ」（2860円）などが登場する。

「スターチャームコレクション a.ディズニー b.ピクサー」（それぞれ全12種 各990円）

ウォルト〈スター〉a.「ミニタオル」（1430円）、b.「エコタンブラー」（1760円）、c.「バネ口ポーチ」（2860円）

スイーツは、ミッキーとミニーのシルエットがデザインされた巾着付きのパティスリーアニヴェル「巾着入りシーズナルクッキーセット」（1296円）が会場で先行販売されるほか、八天堂の「Disney ベイマックス白いくりーむパン ミルククリーム」（257円）や、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈からはベイマックスの「アップルケーキ 8個入」（1760円）、「エコバッグ」（1201円）、「クリアポーチ」（880円）、5月5日（火）からはチップ＆デールの「バニラチョコレートサンドスペシャル缶 12枚入」（2180円）が取り揃えられる。

「パティスリーアニヴェル 巾着入りシーズナルクッキーセット」（1296円）

「八天堂 Disney ベイマックス白いくりーむパン ミルククリーム」（257円）

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 チップ＆デール バニラチョコレートサンドスペシャル缶 12枚入」（2180円）

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より、a.「ベイマックスアップルケーキ 8個入」（1760円）、b.「ベイマックスエコバッグ」（1201円）、c.「ベイマックスクリアポーチ」（880円）

有名ブランドの商品も多数登場し、ベアブリックでは「スターウォーズ」シリーズから「メディコム・トイ ベアブリック ロイヤル セランゴール ザ マンダロリアン400%」（27万2800円）、ラウンジフライから「ディズニー ファンタジアマジシャンズハットTB バッグ」（1万9800円）がラインアップする。

「メディコム・トイ ベアブリック ロイヤル セランゴール ザ マンダロリアン400_」（27万2800円）

「ラウンジフライ ディズニー ファンタジアマジシャンズハットTB バッグ」（1万9800円）

ディズニーチャンネルのグッズは、人気ドラマシリーズ「ハンナ・モンタナ」から「アクリルスタンドコレクション」（各990円）、「フリルトートバッグ」（4950円）、「シュシュ」（2420円）などが会場で先行販売される。

「ハンナ・モンタナ アクリルスタンドコレクション」（各990円）

「ハンナ・モンタナ フリルトートバッグ」（4950円）、「ハンナ・モンタナ シュシュ」（2420円）

会場ではこのほか、限定ステッカー付きドリンクを販売する「TAG LIVE LABEL 缶」や、「ハイスクールミュージカル」のフォトスポットも登場。税込3000円以上の購入で限定2層式カードをプレゼントするキャンペーンなども実施される。



「Disney THE MARKET 2026」は、阪急うめだ本店9階催場で、4月29日（水）から5月11日（月）まで開催。商品の価格は全て税込み。

TAG LIVE LABEL 缶（ステッカー付き自動販売機）は1本900円で全20種

「ハイスクールミュージカル」のフォトスポットが登場

期間中税込3,000円以上お買上げごとに「Disney THE MARKET 2026」限定2層式カードがもらえる