指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・=LOVEの大谷映美里がXを更新。赤髪に染めたヘアスタイルとともに、人気漫画『チェンソーマン』に登場するマキマのコスプレ姿を披露した。

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投稿で大谷は「赤髪にしたので、チェンソーマンのマキマさんのコスプレをしてみました」とコメント。原作で象徴的な三つ編みヘアと赤髪を取り入れたスタイルで、マキマらしいミステリアスな佇まいを表現してみせた。

大谷が所属する=LOVEは、指原と代々木アニメーション学院がタッグを組んだ声優アイドルグループとして結成され、2017年にデビュー。大谷自身もゲーム『ステーションメモリーズ！』黄陽セリア役、『けものフレンズ3』デグー役、舞台『あにてれ×=LOVE ステージプロジェクト「けものフレンズ」』リョコウバト役などを通じ、アニメ・ゲームカルチャーとの接点を重ねてきた。

なお、『チェンソーマン』は藤本タツキによる人気漫画で、2022年にはTVアニメが放送され、2025年には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開。マキマは作中でも強い存在感を放つキャラクターで、そのビジュアルやミステリアスな雰囲気から、コスプレキャラとしても高い人気を誇る。

今回の投稿にも、コメント欄には「コスプレの再現度が高い」「赤髪が似合いすぎる」といったリアクションが寄せられた。（文＝リアルサウンド編集部）