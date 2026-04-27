26日の広島戦で左手首付近に151キロの直球が直撃

27日のプロ野球公示に、ファンは落胆の色を隠せなかった。阪神は近本光司外野手の出場選手登録を抹消。前日26日に本拠地で行われた広島戦で左手首付近に死球を受けて負傷交代しており、無念の戦線離脱となった。“予期”していたファンもいたものの、「現実突きつけられた感」と愕然としている。

悪夢のようなアクシデントは、阪神が1点リードして迎えた8回に起こった。2死走者なしの場面で打席に入ると、カウント0-2から高太一投手が投じた151キロの直球が左手首付近を直撃。近本はバットを手放してその場にうずくまり、苦悶の表情で倒れ込んだ。ベンチからトレーナーらが駆け寄り、場内には怒号が鳴り響いた。

その後、ベンチへと退き、代走に小野寺暖外野手が送られて途中交代となっていた。近本は今季も全24試合に出場して6盗塁をマークするなど、不動の1番打者として牽引してきた。

首位に浮上したチームの心臓ともいえる主力が、無念の離脱。週明けの月曜日、プロ野球の試合のない午後3時にファンもショックを隠せない様子だ。「あー分かってることなのにさみしい、悲しい」「やっぱり現実だった……悲しすぎる」「現実なんだなと思い知らされた」「え待って待って」「チカが……抹消」「近ちゃん（涙） 早く治りますように」「チカの抹消 見たくなかった涙」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）