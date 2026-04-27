「【押しの子】」より「ルビー」がオリジナルの猫メイド姿で1/6スケールフィギュア化！ 2027年5月発売予定髪型や表情を変えた限定版も発売
【ルビー 猫メイドver.】 予約期間：8月31日23時59分まで 2027年5月 発売予定 価格 通常版、限定版：21,450円
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ルビー 猫メイドver.」を2027年5月に発売する。予約期間は8月31日23時59分まで。価格は通常版、限定版ともに21,450円。
本製品は、TVアニメ「【押しの子】」より、「ルビー」の猫メイド姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。
ヘッドドレスや洋服、そして尻尾に結ばれた黒いリボンが印象的なオリジナルコスチュームは、ルビーの愛らしさをより一層引き立てており、ふんわりと広がるスカートやエプロンは、柔らかな質感を丁寧に表現しているほか、背中にあしらわれた大きなリボンも、後ろ姿まで抜かりない可愛さを演出している。
また公式サイトで購入できる限定版では、髪がツインテールで、舌をペロリとだした表情となっており、通常版と付け替えて様々なシーンを楽しむことができる。
「ルビー 猫メイドver.」仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm 素材：PVC、ABS
限定版組み合わせ例
「ルビー 猫メイドver. -限定版-」仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm 素材：PVC、ABS
通常版組み合わせ例
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
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