ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、Visaのタッチ決済で乗車料金の30％がキャッシュバックされる「電車でも！タッチでVisa割キャンペーン！」を全国で実施する。期間は5月1日～31日。

本キャンペーンでは、期間中にVisa割に登録したVisaカードを使って、対象の鉄道事業者をVisaのタッチ決済で利用すると対象となる。Visa割の参加には、事前にメールアドレスとカード番号の登録が必要。

キャッシュバックは、一つの Visaカードにつき最大600円。Visaカードおよびスマートフォンやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスでの決済も対象となる。

同社は、全国展開にあわせて、キャッシュバックと連動したマーケティング施策も実施する。

首都圏、関西、福岡ではTVCMの放映、全国の対象鉄道沿線地域ではデジタル広告や交通広告を展開する。

また、期間限定で丸ノ内線および銀座線の一部車両を車内ラッピングするほか、永田町駅では、駅名と「Visa でタッチ」を掛け合わせ、「永ターッチ町駅」仕様とした構内広告を展開する。

丸の内線および銀座線車両の車内ラッピングイメージ

永田町駅構内の広告イメージ

対象の鉄道事業者は以下の通り。

北海道：札幌市営地下鉄、札幌市電

東北：仙台市地下鉄（東西線のみ）、福島交通（飯坂電車）

北陸：北陸鉄道

関東：江ノ島電鉄、大山観光電鉄、小田急電鉄、小田急箱根（箱根湯本～強羅の各駅、強羅、早雲山）、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、首都圏新都市鉄道（TX）、湘南モノレール、西武鉄道、高尾登山電鉄、東急電鉄、東京メトロ、都営地下鉄、ゆりかもめ、横浜高速鉄道（みなとみらい線）、横浜市営地下鉄

東海：遠州鉄道、長良川鉄道、名古屋鉄道、伊豆箱根鉄道

関西：Osaka Metro、大阪モノレール、北大阪急行電鉄、京都丹後鉄道、近畿日本鉄道、神戸市営地下鉄、神戸新交通、山陽電鉄、南海電気鉄道、能勢電鉄、阪急電鉄

九州・沖縄：沖縄都市モノレール（ゆいレール）、鹿児島市交通局（市電）、熊本市交通局、熊本電気鉄道、JR九州、長崎電気軌道、西日本鉄道、福岡市地下鉄、南阿蘇鉄道