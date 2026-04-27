大リーのサンディエゴ・パドレスに所属する韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）が、2026年4月27日（日本時間）、大リーグデビューを飾り、地元メディアが歓喜した。

米国1年目をマイナーリーグでスタート、メキシコ遠征中に昇格

パドレスは2026年4月27日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥでアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦した。

ソンの記念すべき大リーグデビューは、1点ビハインドの8回に巡ってきた。

2死走者なしの場面で、ルイス・カンプサノ捕手（28）が、相手守備の失策がらみで2塁に出塁した。

1打同点のチャンスに、ベンチはソンを代走に起用した。相手投手の暴投で3塁に進塁するも、ジェーク・クロネンワース内野手（31）が1塁ゴロに倒れ、得点できなかった。

8回裏に、カンプサノに代わってフレディ・フェルミン捕手（30）が守備に就いたため、ソンはベンチに下がり、打撃の機会はなかった。

米国1年目の今季、1月に打撃練習中に脇腹を痛め、マイナーリーグで開幕を迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、メキシコ遠征中の26日に大リーグに昇格した。

26日は出場の機会がなかったが、27日に念願の大リーグデビューを果たした。韓国メディアによると、韓国出身29人目の大リーガーだという。

昨オフ、パドレスと4年総額1500万ドル（約23億3000万円）契約

ソンの大リーグデビューを、複数の地元メディアが、以下のように速報した。

「OSEN」（ウェブ版）は「ついにソン・ソンムン大リーグ感激デビュー！ 8回走者出撃→29人目コリアンリーガー誕生する」

「CBSノーカットニュース」（ウェブ版）は「ついにメジャーリーグの舞台に立ったソン・ソンムン、代走としてデビュー...韓国人としては史上29人目」

「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は「ソン・ソンムン、感激のMLBデビュー！メキシコシリーズで代走出場...チームは打撃戦を制せず、AZに敗北」

ソンは昨オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグからポスティングシステムを利用してパドレスに移籍。米メディアによると、4年総額1500万ドル（約23億3000万円）の契約を結んだという。

ソンは右投げ左打ちの内野手で、24年はKBOリーグで、打率.340、19本塁打、104打点を記録。イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）に続く大リーガーとして期待されていた。